Ambrosiana, ufficiale l'arrivo dello spagnolo Javier Boix dall'Este

Girone C

Serie D Girone C

Colpo internazionale per l'Ambrosiana.

La società del presidente Pietropoli ha annunciato, tramite i propri canali social, il tesseramento di Javier Boix, attaccante spagnolo classe 1994. Prima punta moderna, 186 cm di altezza, è capace di giocare in profondità sia spalle alla porta facendo salire la squadra. Nell'attuale prima parte di stagione ha disputato 16 presenze con l'Este, segnando 4 reti.

In lotta per la salvezza nel girone C di Serie D, attualmente la Prima Squadra rossonera si trova al quart'ultimo posto a quota 11 punti, davanti a Spinea (10), Cattolica (9) e San Martino Speme (8).