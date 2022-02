Serie D, risultati e marcatori delle partite di 20^ e 23^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B cade in casa il Sona, superato 0 a 2 dal concreto e cinico Legnano. Ospiti a segno nel duo Confalonieri-Gasparri, con la squadra rossoblù rimasta a secco di gol e punti nonostante la superiorità mostrata sul piano del gioco.

Nel girone C sempre più in fiducia il Caldiero, vittorioso 1 a 2 sul campo del Cattolica e ora in zona play-off: al doppio vantaggio gialloverde di Zerbato e Boldini ha replicato Semprini. Dopo quello col Campodarsego, altro successo importante per il San Martino Speme, che sta cercando in tutti i modi di risalire la classifica e abbandonare le sabbie mobili della possibile retrocessione: col Cartigliano decide la doppietta di Ciuffo, arrivata in rimonta dopo la rete locale firmata Di Gennaro. Brutta gara per l'Ambrosiana, battuta dall'Este 2 a 0: Florian e Altuna inguaiano ulteriormente i rossoneri, rimasti ora al terzultimo posto sul tabellone.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 20^ e 23^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 23^ giornata

Sona - Legnano 0-2 | Confalonieri (L), Gasparri (L)

GIRONE C - 20^ giornata