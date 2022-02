Serie D, risultati e marcatori delle partite di 21^ e 25^ giornata di campionato

Nel girone B, terza sconfitta consecutiva per il Sona, battuto anche dalla Vis Nova Giussano. Nel girone C, invece, è un momento d'oro per il Caldiero, che supera di misura il Levico e si porta al terzo posto in classifica. Non c'è storia nel derby veronese: San Martino Speme surclassato dalla goleada dell'Ambrosiana