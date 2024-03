I risultati delle 13 squadre veronesi impegnate nel campionato di serie C: 1^ Giornata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

I risultati della 1^ giornata delle 13 squadre veronesi nel campionato di serie C. Su 38 squadre che compongono la massima serie regionale un terzo sono quelle veronesi con ben 9 formazioni femminili. Salta subito all’occhio il derby femminile tra At Verona e Scaligero andato in favore del club di Viale Colonello Galliano per 3-1 con il seguente tabellino. Cipriani (A)-Carretta (S) 6-0 6-4; Deanesi (A)-Marocchio (S) 6/7 6/1 2/6; Zanfir (A)-Veggiari (S) 6/3 7/5; Cipriani e Canteri vs Bonomini e Marocchio 6/3 6/1. Femminile Gir.1: At Vr-Scaligero 3-1; Com.Vicenza-Plebiscito (Pd) 4-0. Femminile Gir.2: Green Garden (Ve)-Tc Padova A 4-0; Bardolino-Real Tennis Castel d’Azzano 3-1; Gir.3: Cerea-San Giovanni Lupatoto 4-0; Dossobuono-Peschiera 1-3. Gir.4: Bassano-Canottieri Padova 3-1; Tc Padova B-Villafranca 0-4. Maschile Gr.1: Montecchia (Pd)-Sporting Villabella (Vr) 2-4; Sporting Magi (Tv)-Ct Vicenza 3-3; San Giovanni Lupatoto-Bassano 3-3. Gir. 2 Volpago (Tv)-Sporting Life Center (Tv) 2-4; Plebiscito B-Tc Padova 0-6; Canottieri Padova-Cerea 3-3. Gir.4: Park (Tv)-Belluno 4-2; Dueville (Vi)-Venezia 3-3; riposa Sanguinetto.