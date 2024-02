Dove mangiare un vero Risotto all'Amarone nelle trattorie di Verona

l Risotto all'Amarone celebra i sapori autentici di Verona, combinando riso Vialone Nano IGP, coltivato nella fertile Bassa Veronese, con l'aristocratico Amarone della Valpolicella. Un vero risotto all'amarone si può gustare in questi locali storici, molti selezionati dalla prestigiosa rivista enogastronomica Gambero Rosso:

Antica Trattoria da Bepi - Marano di Valpolicella

Nel cuore della Valpolicella, questa storica trattoria incanta con la sua autentica cucina locale. Tra i piatti forti, il risotto all'Amarone si distingue per il suo sapore ricco, frutto della combinazione tra il prestigioso vino Amarone e il riso di qualità, offrendo un'esperienza gustativa indimenticabile. L'atmosfera familiare e l'ospitalità calorosa rendono ogni pasto un momento piacevole.

Antica Bottega Vini - Verona

Secolare insegna in vicolo Scudo di Francia, con una proposta variegata e di livello. Nel piatto si parte forte con sfilacci di cavallo e insalata di gallina in agrodolce e si continua con l’ottimo risotto all’Amarone e tanta pasta fresca, ripiena e non. Fra i secondi, stinco, ossobuco e la morbida guancia di manzo, ma anche opzioni di mare. Dolci golosi, come il tiramisù della Bottega o la torta al cioccolato con frutto della passione.

Alcova del Frate - Verona

In prossimità del fiume in via Ponte di Pietra, la tradizione locale è il punto di forza: la polenta grigliata con gorgonzola e pere veronesi, i tortellini fatti a mano con cotechino e Parmigiano Reggiano, il tipico risotto all’Amarone, nonché una strepitosa gallina veronese con patate.

Al Bersagliere - Verona

In via Dietro Pallone a due passi dall'Arena, si trova questa confortevole tavola tipica ben arredata, curata nei dettagli e impreziosita da un bel giardino interno. La cucina è quella tipica veronese, sulla base di una grande cura nella selezione delle materie prime, salumi e formaggi in particolare: insalata di baccalà, polenta e soppressa, risotto all’Amarone, bigoli con l’anatra, pastissada de caval, bollito misto con pearà, diplomatico tradizionale e zuppa inglese.

Locanda Ristori - Verona

Un’interpretazione contemporanea della tradizione è il principio fondante di questa graziosa osteria moderna, vicina all’omonimo Teatro, in vicolo Valle, 1. Il menu, non vasto, a garanzia di stagionalità e freschezza, riporta proposte accattivanti e convincenti. Polenta fritta, fonduta di formaggio di malga, polvere di culatello e funghi; risotto all’Amarone e crema di formaggio Monte Veronese; bigoli con le sarde, uvetta, pinoli e pane al finocchietto; bollito misto con le sue salse; baccalà in oliocottura con purè di zucca e chips di topinambur.

I Masenini - Verona

A due passi da Castel Vecchio, in via Roma, 34, il locale si presenta con un ambiente classico e di gusto, molto legno, bottiglie alle pareti. La cucina è a vista e al suo interno troneggia un magnifico spiedo, la proposta è di stampo tradizionale, con grande attenzione alla materia prima. Per antipasto, salumi con giardiniera maison, poi una versione inedita del risotto all’Amarone, con zucca e foie gras. Si prosegue con i ravioli di lingua di vitello, guancia di manzo brasata e, nel finale, il tiramisù della casa. La carta dei vini è ben meditata e ricca di referenze interessanti.

Osteria Macafame - Verona

Nei pressi di Piazza dei Signori, in via delle Fogge, zona pedonale, un posticino raccolto e accogliente, arredato con semplicità e cura. A tavola è di scena la tradizione, con piatti concreti e saporiti che rivelano ingredienti genuini e una bella mano. Formaggi e salumi tipici precedono le tagliatelle al ragù bianco di agnello, il risotto all’Amarone, la guancetta di maiale brasata, la pastissada de caval con la polenta. Per terminare, un misto di assaggi di dolci fatti in casa, sbrisolona, tiramisù e semifreddo Macafame.

Risotteria Porto Mancino - Verona

E' un locale specializzato nel risotto, noto per la sua eccellenza nel preparare vari tipi di risotti, seguendo la stagionalità delle materie prime. Ogni mese, vengono proposti nuove ricette, permettendo ai clienti di gustare diverse varianti di questo piatto classico in un ambiente a tema ferroviario.

La Taverna di Via Stella - Verona

Si respira un'atmosfera vivace e autentica in questa bella "taverna" a via Stella, a due passi dalla casa di Giulietta. All'ingresso c'è il bancone bar, dove ci si può fermare per un calice da scegliere fra le varie proposte di una carta dei vini compilata con intelligenza e un occhio di riguardo per questo territorio tanto vocato. Il menu è centrato sulla tradizione più pura: sarde in saôr per iniziare, poi gnocchi con pastissada de caval, bigoli con ragù d’anatra a coltello, risotto all'Amarone, baccalà con polenta, coniglio alla veronese e per finire buoni dolci fatti in casa.

Trattoria Pane e Vino - Verona

Nei pressi del Duomo, in via G. Garibaldi, calda accoglienza e qualità a prezzi onesti. In menù comanda la tradizione veronese: cotechino con pearà e cipolla in agrodolce, i divertenti arancini di riso all’Amarone ripieno di formaggio Monte Veronese, salumi affettati al momento con la mitica Berkel, risotto all’Amarone con cipolla disidratata e fonduta di Monte Veronese, pastissada de caval, baccalà alla veneta in tre versioni.

La Vecia Mescola dell'Oste - Verona

Un angolo di storia e romanticismo nel centro di Verona, dove la tradizione culinaria veneta si esprime al meglio. Il risotto all'Amarone qui è una celebrazione dei sapori della regione, servito in un ambiente intimo e ricco di atmosfera, perfetto per cene a lume di candela. Si trova in Vicolo Chiodo, 4.

RICETTA RISOTTO ALL'AMARONE

Per chi volesse farlo a casa ecco la ricetta originale:

Ingredienti 350 grammi di riso vialone nano veronese IGP, 50 grammi di porri, 5 bicchieri di vino Amarone della Valpolicella Docg, Brodo vegetale, Olio extra vergine di oliva, Formaggio Monte Veronese Stravecchio

Preparazione: pulite il porro e tritatelo finemente. Mettete il porro tritato con l’olio in una pentola da risotto e appassitelo a fuoco basso. Unite i bicchieri di Amarone e lasciate cuocere molto lentamente fino a quando il vino sarà evaporato per due terzi.

Unite il riso e allungate il vino con il brodo vegetale fino a fine cottura. Mantecate con formaggio grana padano o Monte Veronese Stravecchio grattugiato. Il risotto all’Amarone risulta ottimo anche in ricette con ingredienti come la salsiccia o il radicchio.

Vini da abbinare: Amarone, ovviamente e, volendo, Valpolicella Ripasso così chiamato perché viene tenuto per un periodo nei tini delle vinacce dell’Amarone.