Al Garda concluso il Long Rodeo Open fino ai 2.5 con 60 players di 5 regioni diverse

In Via Turisendi a Garda concluso il long rodeo Open maschile e femminile con 60 giocatori. Cristiano Vantini ha decretato la vittoria nel maschile del mantovano Ayrton Pedercini. Sono bastati due set per imporsi su Paolo Boscarini del Villafranca. Terzi, il mantovano under 18 Ludovico Ariotti e Riccardo Facciotti compagno di club del winner. Nel femminile davanti a tutte c’è la cremasca Giulia Finocchiaro che in finale con un doppio 4/1 ha messo in seconda posizione l’under 16 riminese Gloria Cassini della Galimberti. Bronzi per l’under 16 pavese Chiara Volante e per la bresciana Silvia Maffi.

TORNEI IN ATTO - Fino al 24 Marzo a Bovolone torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, draws rosa ed azzurro, con 230 giocatori. Questo è l’ultimo dei 3 torneo giovanili di Marzo che ha portato nel veronese oltre 1.100 ragazzi. Fino al 30 Marzo a Villafranca trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 170 players.

Tornei con iscrizioni aperte: a Verona presso la bocciofila San Michele Dinova in Via Fedeli Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Aprile. A Castel d’Azzano dal 11 al 21 Aprile presso il Real Tennis Trofeo Autotorino per giovani dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Aprile.