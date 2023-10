Arrampicata, la veronese Milani conquista l'argento nella Coppa Europa Giovanile Speed

Si è concluso in modo trionfale per la Nazionale Giovanile italiana la Coppa Europa Giovanile Speed nel centro di arrampicata Europa Passage di Amburgo. I nostri giovani e talentuosi sprinter hanno incetta di medaglie: 3 ori, 1 argento e 2 bronzi.

La vicecampionessa europea giovanile Under 16 Eva Mengoli (Istrice ASD) ha conquistato la medaglia d’oro che, assieme alle tre medaglie d’argento conquistate nelle tre tappe precedenti, le ha permesso di portare a casa con pieno merito anche il titolo di vincitrice assoluta della Coppa Europa Speed.

Anche nell’Under 16 maschile è stato un trionfo azzurro grazie alla fantastica prestazione di Francesco Ponzinibio (Equilibrium Soc. Coop.) che con l’oro ha fatto il tris con gli altri due conquistati a Tarnow e a Duisburg e si ritrova così ad aggiungere ai suoi titoli di Campione Mondiale Giovanile e Campione Europeo Giovanile, anche quello di vincitore della Coppa Europa Speed.

Alessandro Trezzi (Ass. Dilettantistica Sport e Arrampicata) in gara giovedì si è fermato al 15° posto, ma grazie alla sua continuità di risultati (con l’oro di Imst e l’argento di Tarnow) ha conquistato un bellissimo argento nel ranking di Coppa Europa.

Per l’Under 18 arriva la medaglia di bronzo per il campione italiano giovanile Samuele Graziani (ON Sight SSD), mentre il campione europeo giovanile e vicecampione italiano Ludovico Borghi (Istrice ASD) è uscito ai quarti, dopo un emozionante oro nel podio di circuito di Coppa Europa, grazie ai due ori conquistati a Tarnow e a Duisburg.

Nel comparto femminile Under 18 Sofia Milani, classe 2007 di Bussolengo, (ASD King Rock Climbing) ha ottentuto la medaglia d’argento, dopo aver superato in semifinale la compagna di squadra Sara Arcozzi (Istrice ASD) che purtroppo è rimasta fuori dal podio per una caduta nella finale terzo-quarto posto. Nel podio di Coppa Europa di circuito è ancora argento per la Milani e bronzo per la Arcozzi.

Alice Strocchi (ASD Scolastica Carchidio-Strocchi) è uscita ai quarti, così come Agnese Fiorio (ASD Arco Climbing), che è stata superata dalla compagna di squadra Arcozzi.

Per l’Under 20 il campione italiano giovanile Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito) ha conquistato l’ennesimo bellissimo oro (dopo quello di Tarnow e il bronzo di Imst) che gli ha permesso di risultare a pieno titolo vincitore della Coppa Europa Speed.

Medaglia di bronzo per il vicecampione italiano Daniele Balestrazzi (Equilibrium Soc.Coop S.D.) che si era trovato ad affrontare in semifinale proprio il compagno Rontini. Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna ASD) è caduto ai quarti ma ha ottenuto il bronzo nel podio di circuito di Coppa Europa. Francesco Govoni è uscito ai quarti contro Rontini.

Alla luce di questi eccellenti risultati il team maschile ha stravint nella sfida con le altre nazionali europee, mentre il team femminile è stato secondo solo alla fortissima Ucraina.