Campionato Europeo Assoluto di Pesistica Olimpica: medaglia d'argento per la veronese Celine Delia

Sofia, ha ospitato ed organizzato il Campionato Europeo Assoluto di Pesistica Olimpica. La delegazione azzurra della FIPE (Federazione Italiana Pesistica), guidata dal direttore tecnico della nazionale italiana Sebastiano Corbu, era composta da otto atleti, quattro femmine e quattro maschi, praticamente i migliori atleti attualmente a disposizione della nazionale italiana assoluta.

Due prestigiose medaglie della spedizione azzurra sono arrivate dalla veronese Celine Ludovica Delia, grande protagonista nella categoria 55 kg, salita due volte sul secondo gradino del podio.

Celine è solamente da qualche mese, al compimento dei 18 anni di età, nelle Fiamme Rosse, il gruppo sportivo dei vigili del fuoco, dopo aver vestito i colori della Bentegodi dall’età di 6 anni: un risultato che riempie d'orgoglio la storica Sezione Pesistica della Fondazione Marcantonio Bentegodi di Verona.

Fuori per pochi chilogrammi dal podio dello strappo, Celine è salita orgogliosamente sul secondo gradino nell’esercizio di slancio ed ancora nel totale, con 195 kg, portando alla nazionale italiana e idealmente anche alla pesistica bentegodina il titolo di “Vice Campionessa Europea Assoluta 2024”. Questo risultato è da annoverarsi tra i migliori in assoluto conquistati dai pesisti veronesi, di tuti i tempi, in campo femminile e maschile e conferma ancora una volta la grande qualità della scuola pesistica veronese..

«È stata una grandissima prestazione quella di Celine, che ha dimostrato carattere e determinazione, superando facilmente gli imprevisti delle prime prove non valide, nello strappo e nello slancio, arrivando ad un soffio dal titolo europeo assoluto - commenta il coordinatore della Sezione Pesistica, Claudio Toninel -. Con questa gara entra ufficialmente nel novero della ristretta rosa delle migliori atlete italiane, in assoluto e non solo Juniores, classe alla quale appartiene. Ha ormai raggiunto la tranquillità e la serenità psicofisica che le permetterà di arrivare a traguardi ancora più importanti, grazie all’ottimo rapporto con i tecnici federali e soprattutto con il direttore tecnico della nazionale italiana Sebastiano Corbu. Per la Bentegodi la grande soddisfazione di averla coltivata e di averla avuta nelle proprie fila fino a pochi mesi fa e per noi Celine resterà… "bentegodina per sempre!"».