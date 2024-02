"Al Panda Raid per Regalare un Sogno" ai malati di fibrosi cistica

È iniziata ufficialmente la fase di avvicinamento della scuderia veronese Omega al Panda Raid, classico appuntamento di inizio stagione. Il sodalizio scaligero schiererà sedici equipaggi che a bordo di Fiat Panda 4x4 completeranno un parco partenti da ben trecentoquaranta concorrenti iscritti.

Sei le tappe previste, ad iniziare da sabato prossimo, 2 marzo, per quello che a detta degli organizzatori sarà il Panda Raid più duro di sempre. Si partirà dal campo base, situato presso le rive del Lago Mohammed V, in Marocco, puntando a tagliare il traguardo posto a Mehdia.

Sarà il veterano Ivano Griso, per l'occasione affiancato da catanese Giampiero Barbirotto, ad aprire la strada ai propri alfieri della Omega, con il contingente che sarà composto dai biellesi Andrea Landoni e Loredana Laconeta, a precedere due equipaggi veronesi, quelli condotti da Cristian Albertini e da Raffaello Avesani, rispettivamente navigati da Enzo Ferrari e da Fabio Martini. Numero trentanove per Francesco Dezulian da Predazzo, in coppia con il bresciano Luca Cortefranca, seguito a ruota dall'adriese Luca Giovannini, alla sua destra Filippo Vian da Martellago, e dal patavino Massimiliano Losi, affiancato dal conterraneo Marco Lion. Sempre griffato Omega sarà Stefano Pietropoli da Verona, in coppia con Alessandra Bianconi, in partenza davanti ai veneziani Marcello Tracanzan e Rosanna Mazzucco e ad un trittico di equipaggi provenienti della provincia di Brescia. Da Erbusco Luca Zampati, con Giorgio Pezzotti, seguito da Luca Tonni di Nuvolento, affiancato da Zeno Falluba, e da Matteo Merlotti di Rovato, assieme ad Edoardo Plato. Numero cinquanta per i patavini Attilio Barzon e Cristina Indrea, ad anticipare un duo proveniente da Altivole, quello formato da Luciano Favaro e da Daniela Zanchin. A completare la truppa scaligera saranno Roberto Giugliacci, affiancato dal bresciano Andrea Da Giuli, e la famiglia Spurio, papà Roberto al volante ed il figlio Lorenzo a destra, tutti provenienti dalla cittadina marchigiana di Matelica, in provincia di Macerata.

«Sarà la mia quinta partecipazione al Panda Raid - ha raccontato il presidente di Omega Griso - e sono il veterano. Purtroppo quest'anno non ci sarà il mio fido navigatore, Mirko Caloi, ma mi ha promesso che tornerà, nonostante la disavventura dello scorso anno. In realtà il nostro Panda Raid è iniziato già con i vari equipaggi partiti per riunirsi a Ghedi. Quello sarà il nostro punto di partenza per tre giorni di avvicinamento che ci porteranno verso Almería. Sarà un'avventura incredibile, come sempre».

Anche per l'edizione 2024 non mancherà un sostanziale contributo di Omega in ambito sociale, dando vita ad un'iniziativa denominata "Al Panda Raid per Regalare un Sogno" che coinvolgerà direttamente Un Sogno per Vincere, onlus che si occupa di fibrosi cistica. «Assieme al presidente Griso - ha raccontato Cristian Albertini - abbiamo deciso di dare vita a questa iniziativa benefica che sosterrà l'attività svolta dall'associazione Un Sogno per Vincere. Conosciamo bene il loro operato ed il legame che ci unisce al presidente Andrea Giampiccolo è davvero profondo. Quest'associazione realizza i sogni sportivi dei ragazzi affetti da fibrosi cistica ed è per noi un onore poterli aiutare. Vogliamo che questo sia un punto di partenza».