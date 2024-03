Allo Scaligero consegnati i premi del Rodeo Infermetum di 4^ categoria con 48 players

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Allo Scaligero concluso il Rodeo Infermentum per giocatori 4^ categoria coordinato da Matteo Bussola. Il presidente Andrea Bonomini ha premiato i vincitori risultanti essere per il maschile il bresciano Andrea Zorzan per il femminile Lenuta Bejinaru dello Zevio. Secondi posti per Alberto Mazzasette del Poiano e Michela Nicoletti vicentina del Palladio. Nelle kermesse veronesi giovani in primo piano. Ha iniziato il Cerea con 247 giocatori ed è in dirittura d’arrivo, con finali previste il 12 Marzo. Fino al 17 Marzo al Pineta 2018 Antonio Donato Boccardi e Renzo Melegatti saranno alle prese con lo Junior Next Gen con oltre 600 giovani. Manifestazione che oltre alle strutture di Via Camuzzoni, ha richiesto l’ausilio degli impianti del Dossobuono Via Brigate Alpine e della Polisportiva Caselle di Piazza dei Donatori. La kermesse sta giungendo alla sua parte centrale. Atteso il campione italiano under 11 Nicholas Lyam Basilone in arrivo dalla Francia con un ranking fresco tra i top ten mondiali under 12. Sono già oltre 200 i giovani iscritti nel giovanile di Bovolone. Prossimi Tornei con iscrizioni aperte: Dal 15 al 17 Marzo al Tennis Garda rodeo maschile e femminile fino ai 2.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3. Dal 15 al 30 Marzo a Villafranca trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3. Dal 15 al 24 Marzo a Bovolone torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, draws rosa ed azzurro. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3.