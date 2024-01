È pronto per l'apertura il servizio prelievi per pazienti fragili a Povegliano: «Dedicato al prof. Claudio Lunardi»

Anno nuovo, servizio nuovo per Povegliano Veronese. Nella mattinata di domenica 7 gennaio infatti, alla presenza delle autorità civili, dei cittadini, dei sindaci di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana, e Nogarole Rocca, Luca Trentini, l'Amministrazione comunale ha tagliato il nastro del rinnovato punto prelievi pazienti fragili.

Ospitato dallo studio di fisioterapia e riabilitazione San Martino nella sede di piazza IV Novembre, il servizio (chiamato anche "centro prelievi") sarà attivo da giovedì 11 gennaio e per ogni giovedì mattina delle settimane successive dalle ore 7.30 alle ore 9.00, senza obbligo di prenotazione. Potranno fruire del servizio categorie ben precise di persone: pazienti con più di 65 anni fragili esenti ticket per patologia; pazienti segnalati dai Servizi Sociali comunali; pazienti senza limiti di età con riconoscimento della legge 104/1992. È richiesta altresì come ulteriore condizione la residenza nel comune o nei comuni limitrofi.

Il precedente punto prelievi era stato sospeso nel 2021 da Ulss 9 Scaligera a seguito di un blocco generalizzato di questo tipo di strutture. «La riapertura è frutto di un grande lavoro di squadra tra istituzioni pubbliche, privati e mondo associazionistico poveglianese - spiega Nicolò Vaiente, assessore al sociale e alla solitudine a Povegliano - rappresenta un sostegno concreto alle solitudini. La cura delle persone, soprattutto quelle maggiormente marginalizzate, è la vera frontiera del rilancio sociale, del farsi e riscoprirsi comunità».

Il punto pazienti fragili avrà come direttore sanitario il dottor Gianpaolo Gironda e sarà attivo grazie all'impegno economico dell'Amministrazione comunale, alla collaborazione di sanitari e volontari coordinati dall'associazione Anteas la Madonnina e alla concessione dello spazio da parte dei dottori Davide Concato e Federica Bovo. «Un risultato di squadra, la nostra struttura, anche se privata, abbiamo sempre voluto che avesse anche una utilità pubblica» spiegano i titolari di Studio San Martino.

L'obiettivo di aprire è stato raggiunto seguendo un complesso iter legislativo che ha comportato anche 3 sopralluoghi degli ambienti, la gestione della questione assicurativa, una doppia convenzione (ULSS9/Comune e Comune/Anteas) e la formazione di volontari e sanitari (questi ultimi iscritti tutti all'albo professionale).

Per la consigliera regionale Anna Maria Bigon, vice presidente della commissione regionale Sanità e Sociale, «questo di Povegliano è un presidio fondamentale e necessario che dimostra attenzione a quella che è una esigenza importante del territorio, di fronte all'aumento esponenziale delle persone fragili».

Una dedica speciale per questo traguardo viene dalla sindaca Roberta Tedeschi: «Un risultato straordinario che dedico al prof. Claudio Lunardi, amico, medico illustre e consigliere comunale che non è più tra noi -. dichiara la prima cittadina - Manteniamo una promessa fatta in campagna elettorale e che arriva dopo un lungo e partecipato lavoro di squadra. Un servizio che siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità».