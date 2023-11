La pet therapy va in aiuto dei piccoli pazienti di Pediatria del Magalini

Un nuovo progetto di pet therapy per la UOC Pediatria dell’ospedale Magalini di Villafranca. Si tratta di un ciclo di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) intitolati “Una coda, un sorriso” e organizzati in collaborazione con la cooperativa sociale La Città degli Asini. Fissati ogni martedì, con una durata di 2 ore, sono riservati ai piccoli degenti dell’ospedale e ai bambini che si recano presso la UOC Pediatria del Magalini diretta dal dottor Alessandro Bodini per le valutazioni pre-ricovero, in vista dell’intervento chirurgico.

Numerose evidenze scientifiche dimostrano l’efficacia della pet therapy, un termine che comprende una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di animali da compagnia, in questo caso i cagnolini de La Città degli Asini, una onlus con sede legale in provincia di Padova e sede operativa in località La Quercia, a Bussolengo.

Il progetto “Una coda, un sorriso”, interamente finanziato da Rotary Club Verona e da Valpolicella Benaco Banca BCC , ha l’obiettivo di ridurre l’effetto di stress e ansia che può nascere nei piccoli pazienti e nelle loro famiglie durante il percorso preoperatorio. La presenza di amici a quattro zampe in ambiente ospedaliero, infatti, stimola nel bambino emozioni positive, offrendo così un valido aiuto per affrontare in modo più sereno i momenti di disagio durante la permanenza in reparto.

La cooperativa sociale La Città degli Asini è un centro specializzato in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e si occupa di attività di educazione sociale e attività didattiche con percorsi mirati, attività terapeutiche psichiatriche e motorie. Da anni questa opera con enti istituzionali pubblici e privati nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di assistiti con gli animali, con la collaborazione e il patrocinio del Centro di Referenza Nazionale sulle Terapie e Attività Assistite dagli Animali e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Il progetto di pet therapy all’ospedale Magalini segue le indicazioni del protocollo sanitario, applicate dagli operatori degli interventi assistiti con gli animali, dai bambini e dagli accompagnatori, e dal personale dell’ospedale, in uno spazio e con percorsi ben definiti, con misure per controllo igiene e verifiche nonché controlli degli animali coinvolti.