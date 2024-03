A Garda arriva l'osteopata per bambini e neonati: un nuovo servizio offerto dal Comune

Secondo quanto riferito dal Comune, tutti i venerdì al Centro polifunzionale di Garda, un osteopata sarà a disposizione gratuitamente di neonati e bambini fino ai dieci anni di età. «Quando un bambino viene al mondo - spiegano dal Comune di Garda - è molto comune che abbia difficoltà di suzione, coliche, disturbi del sonno, plagiocefalie e disfunzioni posturali. Problematiche sulle quali può intervenire l’osteopata, nelle primissime fasi di vita e anche successivamente, per tutta l’età pediatrica. Con accertati benefici dal punto di vista dello sviluppo motorio e non solo».

Proprio per questo motivo, dunque, dal Comune di Garda fanno sapere di aver deciso deciso di attivare, in via sperimentale, un servizio di osteopatia per neonati e bambini tra gli zero e i dieci anni. Ogni venerdì, a partire dalle 15 e fino alle 18.30, nella sala al primo piano del Centro Polifunzionale in Piazza Donatori di Sangue, ci sarà un osteopata a disposizione di quanti ne faranno richiesta.

Si tratta dunque di una serie di trattamenti gratuiti, offerti dal Comune, con l’obiettivo di prevenire determinati disturbi e mantenere lo stato di salute durante le primissime fasi di crescita dei bambini. Beneficiari, tutti i bambini dagli zero ai dieci anni con l’unica condizione che risultino residenti a Garda. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’assessorato ai servizi sociali del Comune di Garda. Il servizio, in base a quanto si apprende, è stato finanziato con cinquemila euro e se la proposta dovesse trovare positivo riscontro, l’idea del Comune è quella di riproporla anche per i prossimi anni e di renderla strutturale.