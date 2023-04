Open Week Salute Donna, visite gratuite e colloqui anche nei reparti dell'azienda ospedaliera di Verona

Anche quest’anno, Aoui Verona partecipa all’(H)Open Week, che si terrà dal 17 al 22 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Secondo quanto comunicato dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona saranno 17 le unità operative aderenti all'iniziativa, con decine di specialisti a disposizione per visite gratuite e consulenze su prenotazione. L’ottava edizione di Open Week è organizzata dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della "Giornata nazionale della Salute della Donna" che si celebra il 22 aprile.

In AouiI Verona l'Open Week si terrà per le seguenti specialità: Cardiologia, Chirurgia Senologica, Dermatologia, Endocrinologia Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Medicina Generale A, Neurologia A, Oncologia, Ostetricia e Ginecologia, Ostetricia e Ginecologia B, Psichiatria B, Psicosomatica e Psicologia Medica, Psicologia Clinica Borgo Roma, Psicologia Clinica Borgo Trento,, Radiologia Borgo Roma, Radiologia Borgo Trento, Reumatologia e Urologia.

Inoltre, sul portale aziendale (www.aovr.veneto.it) si potranno consultare i video informativi delle Unità Operative di Endocrinologia, Oncologia e Ostetricia e Ginecologia B. Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa.

Come viene spiegato nella nota dell'Aoui Verona, il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, «promuove un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini». Tutte le info e i numeri per le prenotazioni al link: https://www.aovr.veneto.it.