Con "Movember" scatta il mese della prevenzione delle malattie maschili: tutte le iniziative all'ospedale di Villafranca di Verona

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione delle malattie maschili. L’UOC di Urologia dell’ospedale Magalini di Villafranca ha fatto sapere che parteciperà alla campagna di sensibilizzazione chiamata "Movember" - dalla crasi tra le parole “moustache” (baffi) e “november” - per la prevenzione dei tumori maschili, promuovendo una serie di iniziative.

«Molti tumori, compreso quello della prostata, non manifestano sintomi specifici, quindi in molti non se ne preoccupano, pensando che se non si hanno fastidi il problema non ci sia - ha spiegato il dr. Giuseppe Pecoraro, direttore della UOC di Urologia dell’ospedale Magalini - Invece, la prevenzione deve andare al di là del disturbo. Il tumore della prostata, pur essendo quello più frequente per il maschio dopo i 70 anni, solo il 25%, ossia 1 su 4, esegue i controlli. Per questo, per tutto il mese di novembre 2023 organizzeremo attività interne ed esterne per aumentare la consapevolezza sul tema della salute maschile e sensibilizzare rispetto a qualcosa che troppo spesso viene sottovalutato».

Secondo quanto comunicato dall'Ulss 9 Scaligera, nei poliambulatori dell’ospedale Orlandi di Bussolengo e del Magalini sono in programma visite urologiche gratuite. Le visite si terranno a Bussolengo lunedì 13 novembre, dalle ore 11 alle ore 13, su prenotazione telefonando al numero 045 6712222 (attivo giovedì 9 e venerdì 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 12) e a Villafranca lunedì 27 novembre, dalle ore 9.30 alle 11.30, nei poliambulatori dell’ospedale Magalini di Villafranca, su prenotazione telefonando al numero 045 6338733 (attivo mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, dalle ore 12 alle 14).

Domenica 26 e lunedì 27 novembre, inoltre, grazie alla collaborazione con il Comune di Villafranca, il Castello scaligero sarà illuminato di azzurro. Quest’anno, grazie alla collaborazione con la dott.ssa Giuliana Guadagnini, docente e psicologa, nasce anche una nuova iniziativa rivolta ai giovani, intitolata "Young Movember": martedì 14 novembre l’equipe di Urologia sarà all’ISS "Carlo Anti" di Villafranca per un incontro con circa 300 studenti dell’istituto e dell’ISS "Bolisani" con al centro il tema della prevenzione, dalle malattie sessualmente trasmissibili alle sostanze d’abuso e ai tumori genitali. Per chi lo vorrà, sarà possibile prenotare un incontro privato e gratuito con un urologo al pomeriggio, nei poliambulatori del Magalini. Giovedì 16 novembre, infine, alle ore 18 è in programma un incontro nella sede del comando della polizia locale di Isola della Scala, in via Prato della Fiera 1/A.