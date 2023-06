Chirurgia dell’obesità, nuove modalità di intervento a Verona: «Siamo hub di riferimento regionale, in media 180 operazioni all'anno»

«Anche la chirurgia salvavita per combattere l’obesità si avvale adesso di nuove e più moderne modalità, dal ricovero breve alle tecniche mininvasive». È quanto è stato spiegato da parte dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) nel corso di una conferenza. In particolare, nel servizio di Chirurgia bariatrica diretto dal dottor Marco Battistoni, pur con «interventi chirurgici molto complessi», la degenza è «solo di due giorni, con il paziente che è in piedi già nel pomeriggio dopo l’intervento».

Il ricovero breve, spiega una nota dell'Aoui, sancito dal protocollo ERAS (Enhanced recovery after surgery), garantirebbe infatti «un migliore recupero dell’autonomia postoperatoria del paziente e una riduzione delle complicanze». Questi obiettivi sono raggiunti, spiega ancora la nota dell'azienda, attraverso «una diversa organizzazione del reparto e delle sue procedure: dalle innovative tecniche chirurgiche (che permettono la degenza senza catetere, drenaggio e sondino nasogastrico), dai progressi farmacologici e, di recente, anche dall’utilizzo della robotica». L’utilizzo del robot Da Vinci permetterebbe, infatti, «interventi mini invasivi».

Centro di riferimento regionale

Secondo quanto riferito da Aoui Verona, per il suo «alto livello di expertise», la Chirurgia bariatrica è «dal 2018 hub regionale». Oltre a essere «punto di riferimento insieme a Padova per gli altri ospedali», il Centro di Verona sta coordinando infatti il gruppo veneto per la «certificazione del percorso terapeutico dell’obesità». Dal 2014 è inoltre «centro di eccellenza Sicob (Società italiana chirurgia obesità e delle malattie metaboliche), che prevede non meno di 100 interventi l'anno, 4 tipi di interventi eseguiti e un follow up di almeno il 50% dei pazienti a 5 anni». Questo, viene spiegato da Aoui, proprio perché «si tratta di chirurgia salvavita, in quanto l’obesità diventa un moltiplicatore per altre patologie». Si tratta dunque di interventi che «non vanno affrontati con leggerezza, - spiegano da Aoui - non essendo interventi light di remise en forme, ma che vanno affrontati solo in centri specializzati che seguono le linee guida delle società scientifiche e accreditati Sicob».

In cosa consiste l'intervento

Stando a quanto riportato dall'Aoui Verona, la Chirurgia bariatrica che è parte dell’Uoc Chirurgia generale diretta dal dottor Michele Genna, ha eseguito «in dieci anni 1.800 interventi con una bassa percentuale di complicanze, in linea con le migliori casistiche, e una mortalità pari a zero». La media, viene poi precisato, è stata mantenuta «anche durante il Covid in quanto interventi salvavita». Tutti gli interventi di bendaggio gastrico, sleeve gastrectomy, bypass gastrico e mini bypass gastrico «vengono eseguiti in laparoscopia».

Da due mesi, spiega inoltre la nota dell'Aoui, è attiva «anche la sala operatoria con il robot Da Vinci che, essendo mini invasiva per la precisione millimetrica della zona da trattare, riduce ancora di più la fase post operatoria». Sempre nell’ambito mini invasivo, da due anni si sta utilizzando la tecnica endoscopica (endosleeve) che permetterebbe di «ridurre il volume dello stomaco senza asportazione, ma con un sistema di punti interni fatti con lo strumento endoscopico appositamente realizzato».

Da parte di Aoui viene quindi aggiunta una sottolineatura importante: «Non tutti gli obesi sono da trattare chirurgicamente. La decisione clinica viene presa dopo il lavoro del team multisciplinare Gicov (Gruppo interdisciplinare chirurgia obesità Verona), fondato dal dottor Battistoni. Ne fanno parte il prof Alessandro Mantovani, endocrinologo, e la dottoressa Rosa Bruna Dall’Agnola, psicologa, oltre a cardiologi, pneumologi, anestesisti».

Casistiche e rischi correlati

Stando ai dati riportati dall'Aoui Verona, «il 30% degli italiani è sovrappeso, il 15% soffre di obesità». Si tratterebbe di «obesità patologica quando la misurazione BMI (indice di massa corporea supera il valore di 35 (il calcolo si ottiene dividendo il peso corporeo per il quadrato dell’altezza)». L’obesità, chiarisce la nota di Aoui, «deve essere presente da almeno 5 anni caratterizzati da insuccessi della dieta». Dei 1.800 pazienti operati «il 75% sono donne, il calo medio del peso è del 60-70% che deve essere mantenuto con adeguato follow up nei 5 anni successivi». Le cause dell’obesità, riferisce sempre l'azienda, sono «nella maggior parte dei casi genetiche e, se non curata, possono portare a patologie gravi, come: ipertensione (tra i 20 e 45 anni aumenta di 6 volte rispetto ai normopeso), malattie cardiovascolari (10% di aumento di peso cresce del 20% il rischio a carico delle coronarie), diabete, neoplasie (mammella per le donne e colon per gli uomini)».

Alla conferenza stampa erano presenti: dottor Marco Battistoni, direttore Chirurgia bariatrica, e Francesca Makoviec, coordinatrice infermieristica. Il dottor Battistoni ha spiegato: «Dal 2008 abbiamo cominciato ad avere un numero significativo di interventi annui e una casistica che ci ha permesso di diventare sia Centro di riferimento regionale per gli altri ospedali sia centro di eccellenza della Società scientifica, che richiede almeno 100 operazioni l’anno. Noi ne facciamo circa 180 e non abbiamo mai smesso anche durante il Covid. Sono interventi complessi e salvavita perché l’obesità patologica non trattata è causa di molte malattie anche gravi. Con questa esperienza ultradecennale - ha quindi concluso il dottor Marco Battistoni - oggi siamo in grado di applicare i protocolli avanzati con il ricovero breve di due giorni, e da due mesi di utilizzare metodiche ancora più avanzate con la chirurgia mini invasiva, quella della robotica e della riduzione endoscopica. Nella nostra Unità l’incidenza delle complicanze è molto bassa e la mortalità pari a zero».