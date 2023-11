Giornata contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative in programma negli ospedali dell'Ulss 9

Gli ospedali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera parteciperanno alle iniziative dell’(H) Open Week di Fondazione Onda, che si terrà dal 22 al 28 novembre in occasione della "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". In base a quanto riferito in una nota dell'Ulss 9 Scaligera, l’obiettivo dell’iniziativa è «incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto».

Il programma delle iniziative

Giovedì 23 novembre, dalle ore 8.30 alle 13.30, all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio nell’ambulatorio di psicologia ospedaliera, presso la Direzione Medica, sono in programma consulenze psicologiche. È necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo email pietro.madera@aulss9.veneto.it, o telefonando al numero 045 6138199, dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.

Da mercoledì 22 a martedì 28 novembre, negli ospedali Orlandi di Bussolengo e Magalini di Villafranca saranno allestiti degli info point, attivi tutto il giorno dalle ore 8 alle 20.

Anche all’ospedale Mater Salutis di Legnago da gioveì 23 a lunedì 27 novembre sarà allestito un infopoint nella sala d’attesa del Pronto Soccorso, attivo dalle ore 10 alle 12, dove verrà distribuito materiale informativo in collaborazione con il Centro antiviolenza di Legnago.

Nero su Bianco: la violenza invisibile delle Parole

Mercoledì 20 novembre alle ore 18, nella sala del “Giardino musicale” a Illasi, verrà inaugurata la mostra itinerante "Nero su Bianco: la violenza invisibile delle Parole", promossa dall’UOS Consultori Familiari dei Distretti 1 e 2 dell’Ulss 9 Scaligera nell’ambito delle attività di sensibilizzazione in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", che si celebra il 25 novembre.

La mostra è stata ideata lo scorso anno, attraverso la collaborazione tra l’associazione "Il Circolo della Rosa" e l’Unità operativa sempice Consultori Familiari ed è composta da manifesti che riportano da un lato articoli giornalistici su cronache di femminicidi, che troppo spesso tendono a mettere sotto accusa le donne e a giustificare gli assassini, e dall'altro la narrazione neutra dei fatti, priva di preconcetti maschilisti o di attenuanti quali gelosia, raptus o incapacità di sostenere un abbandono. Quest’anno, grazie alla collaborazione con le amministrazioni dell’Unione Comuni Verona Est la mostra sarà esposta fino al 4 dicembre facendo tappa a al Munnicipio di Belfiore, in Piazza O. Marcolungo a Caldiero, nella Sala Civica "Maria Spezia" a Colognola ai Colli e nel Municipio di Mezzane di Sotto.

La serata inaugurale della mostra vedrà la partecipazione di una rappresentante del "Circolo della Rosa" di Verona, che racconterà il percorso che ha portato alla creazione della mostra, e di Elena Guerra, giornalista e dottoranda in Scienze Umane all’università di Verona che si occupa di come i mass media, presentando fatti di cronaca, creino talvolta degli impliciti pregiudizi e stereotipi che alimentano la cultura della violenza di genere.