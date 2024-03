Benini visita il Sacro Cuore Don Calabria. «Collaborazione più stretta e proficua»

L'Aoui di Verona, il Pederzoli di Peschiera del Garda ed anche il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Dopo la nomina a direttrice generale dell'Ulss 9 Scaligera, la dottoressa Patrizia Benini si è confrontata con le altre principali strutture sanitarie della provincia per avviare una collaborazione finalizzata ad offrire una sanità migliore ai cittadini.

Nel suo primo incontro con i vertici dell'ospedale di Negrar, Benini ha affrontato i nodi della sanità veronese e si è confrontata sulle prospettive future e su come sviluppare il rapporto tra sanità pubblica e privato accreditato. All'incontro ha partecipato l'amministratore delegato del Sacro Cuore Don Calabria Claudio Cracco, insieme al presidente dell'ospedale Gedovar Nazzari, al direttore sanitario Fabrizio Nicolis, al direttore generale della ricerca con delega all'università Mario Piccinini e al vicedirettore sanitario Davide Brunelli.

La sinergia tra Ulss e Sacro Cuore Don Calabria ha radici profonde e si è intensificata durante il periodo pandemico, quando l'ospedale di Negrar ha messo a disposizione un centinaio di posti letto per i pazienti Covid ed è stato per alcuni mesi l’ospedale di riferimento della provincia veronese per l’esecuzione di tamponi molecolari.

«Ringrazio la direzione dell'ospedale di Negrar per questo incontro costruttivo - ha commentato Benini - Il Sacro Cuore Don Calabria è parte integrante della rete della sanità scaligera. Per rispondere ai bisogni dei cittadini e migliorare l’offerta, è imprescindibile lavorare in squadra e oggi abbiamo costruito il primo tassello per una collaborazione ancora più stretta e proficua».

«Da parte nostra abbiamo accolto con entusiasmo la visita della dottoressa Benini a poche settimane dall’inizio del suo mandato - ha affermato Cracco - e ribadiamo la nostra piena disponibilità per la realizzazione degli obiettivi indicati dall'Ulss a favore dei cittadini della nostra provincia. In particolare collaborando alla riduzione delle liste di attesa, all’attività di screening dei principali tumori e nel settore dell’emergenza-urgenza. Inoltre, continuiamo a mettere a disposizione la competenza dei nostri clinici e dei ricercatori per una collaborazione finalizzata non solo alla diagnosi e alla cura delle patologie infettive emergenti, ma anche alla sorveglianza, per impedire nuove epidemie».