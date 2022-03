«Non temiamo gli avversari», Verona Domani al fianco di Sboarina. Con lui anche Valdegamberi e Grigolini

Dopo Fratelli d'Italia, suo partito di appartenenza, anche Verona Domani nella serata di martedì si è riunita in Sala Lucchi attorno al primo cittadino Federico Sboarina: il gruppo civico guidato da Matteo Gasparato ha ribadito il suo fermo e convinto sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente, davanti ad oltre un centinaio di persone tra vertici, amministratori, militanti e sostenitori

«La vittoria dipende solo da noi: tutti uniti, con entusiasmo, per il bene di Verona e per completare le tante opere e gli interventi iniziati – ha detto Federico Sboarina - Siamo la squadra più forte».

«Stiamo lavorando in questi giorni insieme a Sboarina ad un programma inclusivo, che coinvolgerà i cittadini di tutti i quartieri in una visione complessa e lungimirante della città. Proprio la vicinanza al territorio, ai quartieri, alle esigenze dei cittadini è del resto la principale caratteristica di Verona Domani. Una caratteristica che ci rende “paladini” del civismo veronese e che cinque anni fa è stata particolarmente apprezzata dall’elettorato – ha sottolineato il presidente Gasparato -. Settimana dopo settimana siamo sempre più coesi e presenti nel tessuto civile, amministrativo, ed imprenditoriale veronese. Appoggiamo con convinzione il sindaco Sboarina perchè ha ben amministrato in questi 5 anni, nonostante pandemie e crisi economiche mondiali che hanno destabilizzato e messo in difficoltà migliaia di famiglie veronesi. La sua ricandidatura è quindi la naturale prosecuzione di un percorso che ha nel giusto mix tra forze politiche tradizionali nazionali e liste civiche come la nostra, il suo equilibrio vincente. Una ricandidatura che è espressione del territorio e che rappresenta un modello di centrodestra compatto e vincente da esportare su scala nazionale. Non temiamo gli avversari – conclude Gasparato –. Da un lato, un candidato senza nessuna esperienza amministrativa, lontano dalla città e dai suoi cittadini, sostenuto da un insieme di movimenti che spaziano dal Pd, ai 5 Stelle, a Calenda, uniti solo da calcoli e ambizioni elettorali. Dall’altro, un candidato che rappresenta probabilmente il canto del cigno di un’idea amministrativa di piccolo cabotaggio, con liste di decine di candidati trasformisti, neocentristi in salsa alfaniana e renziana. Scegliere come futuro sindaco di Verona Federico Sboarina vuol dire scegliere una città sempre più competitiva su tutti i fronti: dalla sanità, ai trasporti, all’occupazione, all’economia, alle infrastrutture».

«La sala di questa sera è affollata da amici e persone che hanno alla loro spalle una lunga gavetta amministrativa, fatta di impegno e servizio quotidiano nei nostri quartieri, nelle nostre circoscrizioni e soprattutto nelle nostre periferie. Insieme a Sboarina abbiamo condiviso numerose battaglie, condividendo ideali e valori di un centrodestra liberale e moderato – ha commentato Casali -. Verona Domani è stata alle scorse amministrative la lista più votata e oggi miriamo ad un risultato a doppia cifra. Sboarina è un amministratore serio, schietto, onesto, preparato. Saremo alleati leali, pronti a vincere».

Un "nuovo" alleato: Verona al Centro

Un'altra adesione all'attuale maggioranza, e quindi allo Sboarina-bis", arriva da Vale Verona e Famiglia è Futuro, la cui sinergia ha dato vita alla lista Verona al Centro. L'annuncio è arrivato con una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco, insieme a Stefano Valdegamberi (presidente di Vale Verona) e Filippo Grigolini (vicepresidente di Vale Verona e presidente di Famiglia è Futuro).

Settimane addietro, lo stesso Valdegamberi doveva essere il candidato per il movimento di cui è presidente, salvo ora sposare un progetto che, nelle intenzioni, dovrebbe dare voce all'elettorato di centro. Una sinergia che porterebbe in dote «l'impegno alle scorse tornate elettorali» e l'esperienza «politica sul territorio espressa in questi anni» che avrebbe «permesso di costruire una presenza culturale e propositiva sui temi fondamentali dell’educazione, della vita e della famiglia unitamente all’attenzione ai problemi quotidiani dei veronesi e alle strategie di ampio respiro. Sul tavolo la centralità di Verona, prestigiosa città d’arte e di turismo insieme a tutta l’area del Garda e dell’asse dell’Adige; la posizione strategica della città per il commercio, la logistica, il comparto energetico e le fonti rinnovabili, la mobilità e la rigenerazione urbana».

«Vale Verona è un'associazione nata per portare un contributo di idee e programmi per il bene del territorio - ha detto Stefano Valdeamberi -. Abbiamo lanciato nei mesi scorsi l’avvio di un asse tra le amministrazioni dell'Adige che auspichiamo possa proseguire per riportare alla centralità questi territori, a partire dai temi delle utilities pubbliche, del turismo, della logistica e dello sviluppo industriale. Abbiamo proposto e sosterremo la creazione di una Fondazione che faccia da sintesi tra l'intrapresa del privato nella gestione e gli interessi collettivi del pubblico nell'ambito della cultura e del sistema museale veronese. La partecipazione alla competizione elettorale da parte di esponenti dell'associazione vuole significare la volontà di portare avanti nella concretezza queste e molte altre iniziative. Verona deve ritornare al centro, non solo un “centro” politico ma anche strategico nel contesto nazionale ed internazionale. Crediamo nel grande ruolo di Verona nell’essere ponte con l'Europa e con il mondo. Avendo i partiti del centrodestra raggiunto un accordo unitario, ritiro la mia candidatura proposta in prima battuta con l'obiettivo di favorire le aggregazioni e non di indebolirle».

«Ci proponiamo alla cittadinanza con una lista che evidenzia chiaramente la nostra identità, la nostra “storia” politica, il percorso e i nostri programmi all’interno della coalizione di centro destra. Bilanciamo lo schieramento con il contributo significativo di un’area centrista e cattolica ancora capace di rappresentare gran parte del tessuto civico veronese, del volontariato, dell’aggregazione sociale, della cultura e delle attività professionali e imprenditoriali», ha aggiunto Filippo Grigolini.

I PUNTI DEL PROGRAMMA DI "VERONA AL CENTRO":