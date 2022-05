Elezioni a Verona, Italia Viva appoggia Tosi: «Il renzismo completa la sua parabola»

«Non andremo con il centrodestra: se a Palermo su Lagalla si ricostruisce il centrodestra siciliano, anche intorno a un nome per bene come quello di Lagalla, noi non ci saremo. Rivendico le candidature di Genova e Verona, ma se su Lagalla chiude la destra non è più una candidatura civica. Italia Viva non sosterrà il centrodestra unito». È Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ad annunciare le posizioni del suo movimento in vista delle elezioni amministrative che lo vedranno appoggiare Flavio Tosi nel capoluogo scaligero.

L'ex sindaco nei giorni scorsi aveva incassato anche l'appoggio di Forza Italia, che aveva scatenato le reazioni del resto del centrodestra. Ora invece le critiche vengono mosse nei confronti di Renzi da Michele Bertucco, di In Comune per Verona – Sinistra civica ecologista, che ha commentato aspramente la scelta di IV: «Con il sostegno dichiarato da Renzi in persona alla ricandidatura di Flavio Tosi a Sindaco di Verona il renzismo completa la sua parabola iniziata molti anni fa con gli attacchi alla sinistra, ai sindacati e allo Statuto dei Lavoratori in nome di una innovazione che abbiamo poi capito avere come unico fine l’autoreferenzialità della sua figura provocando delusioni e guai a non finire al centrosinistra, compreso al sottoscritto.

La stessa autoreferenzialità che ora gli consente di surfare nel campo della destra annunciando e ritirando alleanze, ma a questo punto la sua ricollocazione nell’altro schieramento è più che evidente.



Quella di Tosi non è infatti una candidatura civica, Tosi è semplicemente un politico di professione che si è fatto terra bruciata attorno ma che continua a rivendicare fieramente la sua appartenenza alla destra e al centrodestra. A Genova il presunto civico appoggiato da Renzi è sostenuto anche da Fratelli d’Italia.Vorremmo sentire dagli ex innovatori di sinistra nostrani qualche parola critica sullo stile con cui Tosi ha governato la città per 10 anni: le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la gestione dell’urbanistica, l’inefficienza nella gestione delle aziende partecipate, l’opacità nella comunicazione delle spese elettorali. Non passava giorno che non ci fosse uno scandalo o l’annuncio di un’opera farlocca. Se i renziani veronesi hanno nostalgia di quel periodo si accomodino pure».