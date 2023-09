Meteo instabile in Veneto: possibili acquazzoni o temporali nel veronese

«Correnti umide oceaniche hanno provocato il cedimento dell'alta pressione nelle ultime ore sul Nord Italia, determinando una maggiore variabilità sul Veneto con l'atmosfera che a tratti si presenterà instabile». Fabio Da Lio, meteorologo di 3BMeteo.com, ci fornisce le previsioni del tempo per i prossimi giorni per quanto riguarda il territorio regionale e la provincia scaligera.

«Dalla serata di giovedì e nelle prime ore di venerdì non escludiamo lo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi, localmente di moderata intensità, più probabili lungo la fascia pianeggiante e costiera del medio-basso Veneto. Il weekend si presenterà variabile con l'occasione per qualche piovasco in arrivo nella seconda parte di sabato. Domenica invece sono attesi maggiori spazi soleggiati.

VERONA - «Sulla provincia veronese le condizioni meteo si presenteranno variabili nei prossimi giorni con il rischio per qualche nuovo acquazzone o temporale venerdì. Sabato tra nubi e schiarite, con piogge in arrivo tra il tardo pomeriggio e la serata, mentre domenica ci sarà un contesto più soleggiato e asciutto. Temperature stazionarie, massime fino a 26/28°C», ha concluso il meteorologo.