Piogge, temporali e rischio grandine in Veneto a metà settimana: calano le temperature

«L’alta pressione, nel corso della settimana, verrà progressivamente smantellata dall’approfondimento sulla nostra Penisola di una vasta circolazione depressionaria in arrivo dall’Europa nordoccidentale. Anche sul Veneto assisteremo così a un cambio di rotta, in particolar da metà settimana».Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com, ci spiega che tempo è atteso in regione nei prossimi giorni, con le temperature che dovrebbero scendere in seguito ad alcune perturbazioni.

«Già tra martedì e mercoledì - prosegue Mazzoleni - si vedranno i primi effetti di un fronte in transito oltralpe che favorirà annuvolamenti di passaggio nonché martedì piogge e temporali tra Alpi, Prealpi e localmente alte pianure. Attesi fenomeni anche intensi con rischio grandine e colpi di vento nella serata. Peggiora poi tra giovedì e venerdì con frequenti rovesci e temporali di passaggio, a tratti nuovamente di moderata o forte intensità; ancora possibili locali episodi grandinigeni e forti raffiche di vento. Il tutto accompagnato da un deciso calo termico con valori che torneranno a tratti anche sotto le medie del periodo».

METEO VERONA - «Tempo ancora asciutto e parzialmente soleggiato su Verona almeno sino a mercoledì con clima ancora caldo; massime sino a 32-33°C. Tra giovedì e venerdì, invece, tempo in peggioramento con rovesci e temporali di passaggio nonché apprezzabile calo termico: massime venerdì non oltre i 24/26°C. Meglio, infine, tra sabato e domenica con clima piacevole: minime in calo sin verso i 15/18°C e massime tra 26 e 28°C», conclude il meteorologo.