Maltempo all'Epifania e aria artica sul Veneto la prossima settimana: «L'inverno entra nel vivo»

«Nel corso dei prossimi giorni l'Inverno entrerà nel vivo anche sul Nord Italia e in Veneto, dapprima con un'intensa perturbazione nel weekend dell'Epifania e successivamente con aria artica più fredda nel corso della prossima settimana». È Daniele Berlusconi, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

«Nello specifico già nel corso della giornata di venerdì avanzerà una perturbazione atlantica che determina un peggioramento del tempo e precipitazioni diffuse entro il pomeriggio, anche a carattere di rovescio in serata. Sulle Alpi tornerà la neve generalmente oltre i 1000-1300 metri ma anche a quote più basse sul Cadore. L'epifania, sabato 6 gennaio, sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci ancora diffusi, seppur in graduale attenuazione a partire dai settori occidentali del Veneto. Tanta neve è attesa su Alpi e Dolomiti con fiocchi fino a 700-800 metri sul bellunese e accumuli complessivi anche superiori ai 60-80 centimetri di neve fresca oltre i 1500 metri. Domenica sarà un'altra giornata grigia e con qualche altra pioggia specie sulle pianure, seppur generalmente più debole rispetto alle giornate precedenti. Le temperature aumenteranno nei valori minimi e si manterranno abbastanza stazionarie nei valori massimi generalmente intorno agli 8-10°C in pianura; è atteso inoltre un rinforzo della ventilazione di Bora tra sabato e domenica sull'alto Adriatico. A seguire il minimo di bassa pressione si porterà tra basso Adriatico e Ionio e richiamerà correnti di aria più fredda dal Nord Europa verso la Valpadana che faranno abbassare sensibilmente le temperature a tutte le quote. La prossima settimana avremo dunque un clima pienamente invernale ma senza particolari conseguenze in termini di fenomeni, eccetto forse per qualche fiocco di neve a ridosso delle Prealpi».

VERONA - «Venerdì: coperto con piogge moderate tra pomeriggio e sera, 3/10°C. Sabato: coperto con piogge in temporanea attenuazione in giornata, 7/10°C. Domenica: molto nuvoloso o coperto con qualche pioggia tra notte e mattina 6/9°C»