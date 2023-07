Previsioni del tempo in Veneto: possibili temporali già a partire da mercoledì

«Nei prossimi giorni sul Veneto aumenterà gradualmente l'instabilità atmosferica a causa dell'avvicinamento di correnti più fresche di origine atlantica che andranno a lambire l'arco alpino». Andrea Colombo, meteorologo di 3BMeteo.com, ci spiega l'andamento climatico per i prossimi giorni in Veneto, che ha visto il Comune di Verona mettere in guardia la cittadinanza in particolar modo per la giornata di martedì, dopo la quale potrebbero arrivare alcune perturbazioni ad abbassare le temperature.

«Martedì 18 luglio ultima giornata in larga parte soleggiata, ma con focolai temporaleschi serali sul Cadore - prosegue Colombo -. Temperature elevate, prossime ai 35-38°C in pianura; aria afosa e caldo opprimente. A seguire, da mercoledì 19 in poi, concrete possibilità temporalesche pressochè quotidiane, non solo sui monti ma anche in pianura e concentrate in brevi fasi più probabili nelle ore pomeridiane-serali. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità (già da mercoledì sera), con grandinate anche di medio-grosse dimensioni (>5 centimetri di diametro) e intense raffiche di vento. Si tratterà in ogni caso di precipitazioni temporalesche alternate a fasi asciutte anche durature, con presenza di schiarite soleggiate in un contesto caldo ma in graduale attenuazione rispetto a questi ultimi giorni».

Il meteorologo poi conclude: «Alternanza tra sole e brevi (ma intensi) passaggi temporaleschi anche tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, in particolar modo sulle medio-alte pianure e area alpina. Persisterà un caldo afoso ma senza valori eccezionali».