Previsioni meteo per Verona. Due giorni di pausa dal maltempo, poi la pioggia ritornerà a Pasqua

«Su Verona e provincia, dopo l'intensa perturbazione di mercoledì, il tempo si manterrà instabile anche nella giornata di giovedì per il transito di una nuova veloce perturbazione atlantica con piogge di debole o moderata intensità attese tra il mattino e le prime ore del pomeriggio». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, ad aggiornarci sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni, con vista su Pasqua e Pasquetta.

«Andrà meglio tra venerdì e sabato con ritorno a tempo in prevalenza asciutto (fatta eccezione, al più, per qualche goccia di pioggia venerdì mattino) e più soleggiato, tra l'altro in un contesto decisamente più mite e temperature anche prossime ai 20°C nei valori massimi. Confermato invece un nuovo guasto del tempo per Pasqua, sempre ad opera del flusso perturbato atlantico, con il ritorno di piogge e acquazzoni. Difficile entrare, ad ora, nei dettagli del tempo previsto per Pasquetta ma l'afflusso di aria più fresca in quota manterrà condizioni di tempo inaffidabile con il rischio di qualche pioggia o acquazzone soprattutto nelle ore pomeridiane, anche a fronte di qualche schiarita nella prima parte del giorno» ha concluso il meteorologo.