Estate ancora instabile: possibili temporali in arrivo nel fine settimana

Un nuovo "disturbo" meteorologico è in arrivo su questo inizio estate 2023, che si sta rivelando diversa da quelle degli ultimi anni. «L'anticiclone delle Azzorre rimane ben saldo in Atlantico, lasciando la “porta” del Mediterraneo aperta all'ingresso di rapide perturbazioni», a spiegare la situazione è Federico Buscemi, meteorologo di 3BMeteo.com. «Tra una perturbazione e l'altra, correnti di aria fresca in quota destabilizzano leggermente l'atmosfera, provocando la formazione di temporali sulle Alpi, che localmente sconfinano anche in pianura».

PERTURBAZIONE IN ARRIVO NEL WEEKEND - «La settimana sarà quindi caratterizzata da locali episodi instabili, più frequenti sulle Alpi nelle ore pomeridiane e serali, prima del probabile arrivo di una perturbazione più organizzata nella giornata di venerdì 30 giugno - prosegue l'esperto - che potrebbe portare temporali anche intensi su tutto il territorio regionale, accompagnati anche da grandine, colpi di vento e da un sensibile calo delle temperature. La perturbazione potrebbe persistere fino alla giornata di sabato, prima di un generale miglioramento. Data la distanza temporale dall'evento la previsione necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni», concludono da 3BMeteo.