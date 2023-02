Domenica temperature giù anche di 10° e possibili nevicate anche a bassa quota

«Giungono ulteriori conferme sull'ingresso di aria molto fredda di matrice artica da domenica al Nord e su parte del Centro, complice lo sbilanciamento dell'anticiclone sulle Isole Britanniche». È Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, ad aggiornarci sul tempo atteso nel nord Italia a partire da questo fine settimana, quando è atteso un ritorno dell'inverno.

«Questa dinamica favorirà dunque nevicate a quote basse al Centro e a tratti in pianura al Nord. Se l'impianto generale è confermato, rimane invece ancora un margine di incertezza piuttosto ampio sull'esatta collocazione del vortice di bassa pressione che andrà generandosi attorno alla Corsica per interazione tra il flusso freddo e il Mediterraneo. Proprio da questo dipenderà tutta la distribuzione, l'entità e la quota delle nevicate: quanto esporremo di seguito dunque andrà ancora presa come una linea di tendenza e non di una previsione definitiva, che potrebbe dunque subire ulteriori sostanziali modifiche nei prossimi aggiornamenti».

NEVE TRA DOMENICA E LUNEDÌ, BUONE POSSIBILITÀ PER IL NORDOVEST - «In pole position certamente medio-basso Piemonte e Liguria interna che ad oggi hanno buone probabilità di assistere a una nevicata importante - prosegue Ferrara -. Accumuli anche di oltre 20-30 centimetri potrebbero registrarsi su entroterra genovese, savonese e in generale su Langhe e Cuneese. Nevicate anche su resto del Piemonte, Valle d'Aosta e a tratti possibili anche sulla Riviera Ligure: neve dunque non esclusa a Savona, Genova, ma anche in altre località sotto l'impeto di freddi venti di tramontana scura (rischio bufere sull'Appennino retrostante). Discrete possibilità di neve a tratti in pianura anche su Emilia centro-occidentale, specie sui settori prossimi l'Appennino, mentre per la Lombardia il quadro risulta più complesso, ma anche in questa regione dovrebbero concretizzarsi nevicate a tratti in pianura pur con accumuli decisamente inferiori rispetto al Piemonte. Tra le città ad oggi che dovrebbero vedere la neve in primis Cuneo, ma anche Alessandria, Asti, Torino,(anche con discreti accumuli), Vercelli, Novara, Aosta. A seguire, con maggiore margine di incertezza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Pavia, Milano, Bergamo, Monza, Lecco, Como, Lodi; fiocchi non esclusi anche tra Modena e Bologna»

NORDEST PIÙ AI MARGINI - «L'evoluzione si fa ancora più complessa e delicata spostandosi sul Nordest, che potrebbe risultare più ai margini dell'azione ciclonica. Nel corso di lunedì comunque anche questo settore dovrebbe essere interessato da precipitazioni sparse, nevose in collina ma con fiocchi a tratti non esclusi anche in pianura pure su Veneto e Friuli Venezia Giulia», dicono da 3BMeteo.com.

SITUAZIONE IN VENETO E A VERONA - È il meteorologo Fabio Da Lio ad entrare nello specifico per quanto riguarda la nostra regione: «Tempo nuvoloso sul Veneto in questi giorni, per via di correnti umide occidentali che localmente potranno portare qualche pioviggine. Clima che si mantiene mite per il periodo, con temperature diurne prossime ai 12-13°C sulle zone di pianura. Tuttavia dal weekend la situazione cambierà rapidamente per l'arrivo di un impulso artico in discesa verso Svizzera e Francia, che favorirà la nascita di una circolazione depressionaria sul Mar Ligure. Il Veneto rimarrà un po' ai margini del peggioramento ma comunque qualche pioggia bagnerà la regione, con fiocchi di neve anche a bassa quota. Tracollo termico da domenica, con valori che scenderanno anche di 10° in 24 ore e sensazione di freddo accentuata dai venti di Bora, che soffieranno tesi o forti.

A Verona nuvolosità frequente venerdì, mentre sabato ci sarà spazio per qualche apertura. Deboli piogge tra domenica e lunedì con fiocchi di neve che potranno interessare la Lessinia fino a quote di bassa collina o fondovalle. Rapido calo termico: i valori massimi passeranno dai 15°C di sabato ai 6-7°C di domenica, con venti moderati orientali».