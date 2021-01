Allerta meteo in Veneto: nevicate in arrivo, anche in collina, e rischio valanghe

È stato emesso lunedì 4 gennaio, dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, un nuovo bollettino meteo dove si evidenzia lo stato di attenzione per nevicate e per il rischio valanghe, il quale sarà valido dalle ore 16 fino alle ore 12 di mercoledì 6 gennaio. A seconda dell’intensità dei fenomeni, la Protezione Civile potrà riconfigurare lo stato di attenzione in stato di pre-allarme o allarme.

Tra il tardo pomeriggio di martedì 5 gennaio e la mattina successiva sono previste modeste nevicate fino a quote collinari. Sono attesi accumuli localmente fino a 10 centimetri e sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini e sulla pedemontana e i colli oltre i 400-600 metri di quota.

Attualmente la neve è in fase di lento consolidamento sia nelle Dolomiti che nelle Prealpi. In quota molti siti da valanga non hanno ancora scaricato e sono pertanto ancora possibili i distacchi di valanghe, anche di grandi dimensioni, lungo i canaloni e i versanti noti, che in alcune situazioni possono arrivare a fondovalle.

Il bollettino meteo prevede che il manto nevoso continuerà nel suo lento e graduale consolidamento negli strati superficiali. Mentre, in profondità, dove permangono degli strati più fragili, è possibile che si rompano fino a causare un distacco di valanghe anche di grandi dimensioni. L’attività valanghiva spontanea prevista, sarà più frequente in quota e potrà interessare anche la viabilità più esposta.

In pianura, martedì 5 gennaio le precipitazioni sono previste in aumento fino al 75-100%; mentre mercoledì 6 gennaio sono attese con probabilità bassa del 5-25%.

