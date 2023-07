L'estate si fa sentire: tempo soleggiato e temperature in aumento nel weekend

«Temperature in forte aumento nel weekend, ma ancora qualche spunto instabile». È Francesco Costa, meteorologo di 3BMeteo.com, a spiegarci quale situazione climatica è attesa in Veneto nelle prossime ore.

«La rimonta dell’anticiclone sul bacino del Mediterrano, favorirà l’ingresso di una massa d’aria molto calda in spostamento dal nord Africa verso la penisola italiana. Questa dinamica produrrà un significativo aumento delle temperature ed un miglioramento delle condizioni meteo anche sul Veneto. Sono attese dunque condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante tutto il fine settimana su gran parte del territorio regionale; faranno eccezione brevi acquazzoni pomeridiani limitatamente ai settori montuosi del Bellunese, durante le giornate di venerdì 7 e sabato 8 luglio.

Sulle città di Verona, Padova e Vicenza, si raggiungeranno temperature di 35-37°C; previste altresì massime fino a 34-35°C su Treviso, mentre sulla città di Venezia si raggiungeranno al più 31-32°C, complice l’azione di mitigazione svolta dalle brezze in ingresso dal Mar Adriatico».

Il meteorologo poi conclude: «Anche l’inizio settimana si prospetta stabile e soleggiato, complice un ulteriore rinforzo dell’anticiclone Africano, che potrebbe favorire un ulteriore rialzo termico».