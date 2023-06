Case popolari a Verona: tutte le informazioni

È stato alzato a 35mila euro il tetto Isee-Erp per la permanenza negli alloggi popolari degli inquilini residenti da anni. Il limite è stato modificato dopo che la recente riforma regionale dell'edilizia residenziale pubblica lo aveva abbassato a 20mila euro. Analogamente, per gli assegnatari che otterranno gli alloggi in seguito alla nuova legge, la soglia di permanenza sarà elevata da 20mila a 26mila euro.

La prima conseguenza di questa modifica è l'aumento del numero dei nuclei familiari assegnatari di immobili Agec che manterranno il diritto alla casa popolare. Ma oltre a questo, la variazione ha sancito che conserveranno il diritto all'alloggio anche i residenti con più di 65 anni e i nuclei familiari con disabili o persone non autosufficienti anche se con un indicatore Isee-Erp superiore alla soglia di permanenza.

La commissione regionale competente sta esaminando anche la modifica del regolamento che prevede la riduzione dell'incidenza dei patrimoni immobiliari infruttuosi sul calcolo dell'Isee-Erp e la possibilità di graduare l'impatto che, eventuali, miglioramenti della situazione economica del nucleo familiare potranno avere sul canone di locazione .Maggiori informazioni qui: ATER Verona