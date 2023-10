Pari a denti stretti per la Falconeri Verona, 2-2 contro Palermo

Nella seconda giornata del campionato femminile di A1 di tennis, la Falconeri At Verona coglie un pari casalingo a denti stretti. Un 2-2 acciuffato al tie-break del doppio e con due incontri di singolo rocamboleschi.

Bene Angelica Moratelli, che ha aperto le danze a favore della Falconeri. Contro Federica Bilardo, Moratelli soffre soltanto nella prima frazione di gioco quando la siciliana si porta sul 4-4 del primo set mettendo in discussione da subito l’intero incontro. Ma l’esperienza e la tenacia dell'atleta griffata Falconeri hanno preso il sopravvento ed il match si è chiuso con il punteggio di 6-4, 6-2.

Eva Guerrero Alvarez per le veronesi e Giorgia Pedone per le palermitane sono scese in campo per la seconda sfida, abbandonata però dall'iberica per un dolore muscolare alla gamba destra.

Nell'incontro tra Angelica Raggi per la Falconeri e Virginia Ferrara per il Ct Palermo, Raggi è partita meglio vincendo il primo set con un perentorio 6-1. L'ostinatezza e la potenza di Ferrara sono state però più incisive nei set successivi.

Ed è stato il doppio a dare l’ultimo verdetto. Raggi e Moratelli hanno vinto il primo set e perso il secondo, aggiudicandosi infine il long tie-break per 10-8.

La classifica ora vede Falconeri At Verona e Ct Palermo in testa al girone con 4 punti. Il prossimo turno sarà domenica 22 ottobre con la Falconeri impegnata in casa contro le romane di Parioli.