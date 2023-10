Il musicista Zucchero ospite al Cinema K2 di Verona per la presentazione del documentario "Zucchero Sugar Fornaciari"

Prezzo non disponibile

Martedì 24 ottobre al Cinema Kappadue di Verona, alle ore 21, sarà presente in sala il musicista Zucchero Fornaciari per presentare il documentario a lui dedicato "Zucchero Sugar Fornaciari" con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo Di Stefano.

Il film documentario racconta Zucchero Sugar Fornaciari attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Il documentario, che sarà proiettato anche nel corso della Festa del Cinema di Roma, è prodotto dalla veronese K+ Film di Nicola Fedrigoni. La prevendita dei biglietti per la serata di martedì 24 ottobre è già aperta presso la biglietteria del Cinema Kappadue in Via Rosmini 1, telefono: 0458005895.

Locandina film Zucchero Sugar Fornaciari via ufficio stampa Cinema Pindemonte, Fiume, Diamante, Kappadue