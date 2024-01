Spazio Qui presenta la sua prima mostra: "Wunderkammer: esposizione di mirabilia quotidiane"

Spazio Qui presenta la sua prima mostra, con opere di artisti e illustratori veronesi, dal titolo “Wunderkammer: esposizione di mirabilia quotidiane”, il 3 e 4 febbraio in via Nuova 17 a Verona. Alle 14.30 di sabato 3 è prevista una presentazione, mentre alle 16.30 un aperitivo con gli artisti.

Le Wunderkammer, letteralmente “camera di meraviglie”, sono archivi di stranezze, di oggetti preziosi, di reperti archeologici, botanici o religiosi. E’ un fenomeno curioso perché ha assunto connotazioni e definizioni diverse, accompagnando il nascente pensiero scientifico prima e la cultura enciclopedica poi, l’esplorazione del mondo ma anche l’ostentazione di un posizionamento economico e sociale. Al loro significato artistico, storico e museologico, le Wunderkammer uniscono il valore di collezione privata, con un sostrato emotivo e personale, grazie al quale affascinano ancora oggi.

La prima mostra di Spazio Qui è dedicata alle Camere di meraviglie, nell’accezione di un rapporto con l’arte come frequentazione quotidiana: arte che accompagna, tessendo un dialogo con il tempo e gli oggetti che la circondano e da cui prende significato. Le opere sono di artisti e illustratori veronesi, Iva Recchia, Anna Dietzel, Radiocomandero, Erika Bendazzoli Och, Alice Rovetti, Cyrano Comics.

Una delle sezioni è, come di dovere, dedicata alla botanica. Negli oli su carta di Iva Recchia, il dato realistico e descrittivo è però ridotto al minimo, in favore invece del gesto pittorico (Intreccio verde, L’acqua e la notte, 2020), e di una visione ironica e immensamente possibilista della realtà (Attenzione, 2009). Elementi botanici e faunistici, sono ripresi anche dai disegni dell’artista Alice Rovetti, che ruotano attorno al tema della perdita, ma anche della bellezza di quello che rimane, per concludersi con le tavole di Anna Dietzel, illustratrice e fumettista che si è fatta apprezzare per le ambientazioni oniriche e l’uso totalizzante del colore.

I poster dell’illustratore e street artist Radiocomandero, microcosmi brulicanti di energia con riferimenti spesso ad opere letterarie e alla mitologia, fanno da collegamento alla seconda sezione della mostra, in cui prendono il sopravvento le ambientazioni e i paesaggi.

Cyrano Comics, tra i più longevi gruppi di autoproduzione in Italia che raggruppa fumettisti e aspiranti tali di Verona e provincia, espone alcune tavole a colori, e infine l’illustratrice Erika Bendazzoli Och azzarda corrispondenze su tempera che giocano con il linguaggio dei sogni, tra simbologia e nonsense, come nell’opera "Clic il dado è tratto" (2022).

Spazio Qui è un nuovo spazio dedicato all’illustrazione e alla creatività che ha aperto a ottobre 2023 nel quartiere di Quinzano a Verona. Organizza laboratori, incontri e mostre e vuole essere un punto di incontro e di scambio di idee e collaborazioni.

Wunderkammer post / Locandina ufficio stampa Spazio Qui