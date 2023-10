Workshop sull'insegnamento delle lingue straniere ad alunni con bes/dsa

Il workshop si propone di fornire ai docenti le conoscenze e gli strumenti per identificare ed affrontare i Bisogni Educativi Speciali, realizzando una didattica inclusiva che offra ampie possibilità di personalizzazione e stimoli l’apprendimento cooperativo. L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di fornire agli insegnanti di lingue straniere alcuni strumenti, misure e procedure per poter aiutare gli alunni con BES/DSA ad apprendere la lingua straniera in modo efficace.

Il programma

1. Introduzione al workshop e origine ed interpretazione delle criticità degli allievi con BES/DSA nello studio delle lingue straniere.

2. Fasi del processo di apprendimento.

3. Metodi, tecniche e strategie per agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti con BES/DSA.

4. Laboratorio di applicazione pratica degli approcci affrontati durante il corso.



Informazioni:

Il corso si potrà svolgere in presenza oppure online

Minimo di 5 persone

Costo per l’intero workshop di 4 moduli 250 euro

Pagabile con la carta del docente

Relatrice: Chiara Vitali - Direttrice Didattica di inlingua Verona. Docente di lingua inglese, Tutor e Formatrice specializzata nella didattica inclusiva delle lingue straniere per studenti con BES/DSA/DA.