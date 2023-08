Weekend in Valpolicella per conoscere l'Amarone in cantina

Un weekend per conoscere l'Amarone della Valpolicella.

Sarà possibile scoprire come viene prodotto questo vino con visite al vigneto e alla cantina e degustando vini del territorio come Garganega, 100% Corvina, Amarone, 3 Fradei e Rita.

Sarà una passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli Vogadori) che trasmetterà la passione e l'amore per la terra.

Le degustazioni saranno sabato 2 settembre e domenica 3 settembre alle 10.30 e alle 15.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@vogadorivini.it.