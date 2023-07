Weekend con l'Amarone

Scopriamo assieme come viene prodotto: visitiamo il vigneto e la cantina degustando i vini del territorio come Garganega, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Forlago e Rita. Sarà una passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli Vogadori) che vi trasmetterà la passione, l’amore per la nostra terra e così scopriremo che non è un vino caro. Vi aspettiamo!

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Le esperienze degustazione saranno sia sabato che domenica alle 10.30 e alle 15.