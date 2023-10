Visite guidate gratuite a Verona per la Giornata europea degli Amici dei Musei

Dalle sale della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti alle piazze della città: una passeggiata alla scoperta dei cambiamenti e dello sviluppo del centro storico nei secoli. Piazza Erbe, Cortile del Mercato Vecchio, Piazza Dante e i loro simboli saranno i punti cardine di un percorso nella storia, alla ricerca delle tradizioni e dei personaggi che hanno reso Verona la città che tutti noi oggi conosciamo e viviamo. In occasione della II Giornata Europea degli Amici dei Musei, gli Amici dei Civici Musei di Verona offrono alla città due passeggiate guidate gratuite sulle orme della storia di Verona e della sua forma urbana, a cavallo fra paesaggio vissuto e paesaggio rappresentato.

La giornata, che ha ottenuto gli alti patrocini del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura ed è stata insignita da Sergio Mattarella della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana, è il XX appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana degli Amici dei Musei (FIDAM), ma costituisce anche la seconda edizione a livello europeo, dopo che lo scorso anno, per la prima volta, tutte le federazioni del continente hanno deciso di coordinare insieme le proprie attività per dedicare un giorno a far conoscere migliaia di associazioni che quotidianamente offrono volontariamente tempo ed energie ai musei di tutta Europa, in modo gratuito e disinteressato.

L'appuntamento per le visite guidate è alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti domenica 8 ottobre alle ore 11 e alle ore 12, per due turni di visita gratuiti e a iscrizione obbligatoria tramite Eventbrite. Per informazioni, contattare la segreteria dell’Associazione all'indirizzo: info@amicideimuseidiverona.it.

Link per le iscrzioni qui (https://www.eventbrite.com) o sul sito dell'associazione www.amicideimuseidiverona.it.

