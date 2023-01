Visita guidata alla scoperta di San Giorgio in Braida

L’Associazione di Guide Turistiche Guide Center Verona propone per domenica 5 febbraio 2023 una visita guidata della chiesa di San Giorgio in Braida, che si trova poco distante dall’omonima porta, nella parte settentrionale della città. Costruita alla fine del XV secolo, è affiancata da una maestosa cupola e da un campanile attribuiti a Michele Sanmicheli, il maggiore architetto veronese dell'epoca.

Per la ricchezza delle opere contenute, San Giorgio fu definita “una pinacoteca” dal Maffei e da Goethe: si rimane estasiati dalla purezza e dalla vivacità delle tinte con cui Paolo Caliari (detto Il Veronese) seppe interpretare il Martirio di San Giorgio. È da notare come l'abside sia stato progettato proprio per accogliere questo capolavoro, che quindi è perfettamente inserito nella struttura della chiesa. Sopra l'entrata è da ammirare il Battesimo di Gesù del Tintoretto.

