Un fantastico "Viaggio nel Tempo" nel magnifico Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio

Torna per la sua sesta edizione l'evento del Parco Giardino Sigurtà dedicato al 1800 con carrozze d'epoca, antichi balli, musica e centinaia di figuranti in abiti d'epoca, per un salto nel passato tra le fantastiche location del Secondo Parco Più Bello d'Europa che nel 1859 ha ospitato Francesco Giuseppe I d'Austria. Appuntamento a domenica 26 settembre 2021 dalle ore 9.

I visitatori che verranno in abiti ottocenteschi entreranno omaggio iscrivendosi in questo link https://bit.ly/3nw4hxH

I visitatori del Parco che verranno a vedere l'evento pagheranno regolare biglietto (14,50 euro tariffa adulto). Non serve prenotazione e puoi acquistarlo direttamente sul sito www.sigurta.it o in Biglietteria. Consigliamo l'acquisto online per agevolare le procedure di cassa e velocizzare il vostro ingresso.

Il Gruppo Italiano Attacchi è un'Associazione Sportiva Dilettantistica nazionale che ha come scopo quello di diffondere la cultura e la tradizione degli Attacchi (ovvero carrozze) e di contribuire a far conoscere e salvaguardare il patrimonio di carrozze d’epoca esistente in Italia. Chi se non questa associazione con la quale il Parco collabora da anni poteva presentare la sfilata delle 13 carrozze descrivendone le caratteristiche storiche. Gli ospiti del Parco potranno ammirare questo spettacolo dalle ore 10.30 alle ore 17.00 con una breve pausa in orario pranzo. Come atto conclusivo di questo splendido show di un tempo, alle ore 17.30 si terrà la premiazione che vedrà tra i vincitori: il 1° classificato categoria singoli, il 1° classificato categoria parigle, il 1° classificato categoria pony, il miglior allestimento da picnic, il premio speciale alla driver donna e il premio speciale per attacco singolo con asino.

A ritmare le ore pomeridiane dell’evento non potevano certo mancare le danze dell’epoca! Il gruppo storico Venezia Ottocento dirigerà due momenti dedicati alle quadriglie, alle danze coreografiche, alle polche, ai valzer e alle contraddanze. L’accompagnamento sarà ad opera dell’Orchestra Sinfonica Colli Morenici. Sarà possibile vedere le esibizioni dalle ore 15 alle 18 e alle 16.30 verranno premiati i costumi ritenuti migliori (uomo, donna, coppia e bambino) ed il miglior allestimento da picnic.

Uno dei soggetti più fotografati dell’evento è senza dubbio quello del Déjeuner sur l'herbe (ovvero Colazione sull'erba). Nel pomeriggio, i viali del Parco e le quinte naturali alberate, ospiteranno dei veri e propri picnic nel XIX secolo. Potrete fermarvi a fotografare i numerosi figuranti che parteciperanno in costumi d'epoca mentre prepareranno e consumeranno i cibi e le bevande che si era soliti portare ai picnic del tempo. A completare le attività legate all’epoca del 1800 che verranno esposte all’interno del Giardino i visitatori potranno trovare i passatempi di un tempo. Alla mattina (dalle 11.00 alle 12.00) sarà possibile giocare seguendo le indicazioni degli operatori (anch’essi in costumi d'epoca), e scoprire come ci si divertiva un tempo con il Ninepins ad esempio (che altro non è che un antenato del bowling), oppure con il Croquet (anch’esso antesignano del cricket), con i giochi da tavolo e i giochi dei bersagli. A seguire, dalle 12.00 alle 13.00 si svolgerà un vero e proprio Torneo di Croquet e i visitatori potranno assistere e tifare per una delle 5 squadre che si sfideranno (provenienti da Trento, Verona, Venezia, Bologna e Milano).

Anche quest'anno gli ospiti del Parco potranno ammirare 60 velocipedi del XIX secolo. Esperti in costume d'epoca spiegheranno come " si andava in bicicletta" nel 1800, mostrando il funzionamento e le caratteristiche di questi mezzi di locomozione. Tra i velocipedi esposti si potranno ammirare: draisine, michaudine, bicicli, tricicli, crossframe, safety bikes e bicicletti. Vi sarà inoltre l'esposizione anche di fanali originali del XIX secolo. Alle ore 16.00 si terrà una premiazione di alcuni mezzi come: la bicicletta più antica, la bicicletta più originale e la bicicletta che proviene dal luogo più distante.

Informazioni e contatti

Per entrare al Parco e scattare fantastiche fotografie non è necessario avere il green pass.

Web: https://www.sigurta.it/eventi-parco/viaggio-nel-tempo-2021.

Evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...