Verona in love 2024: gli eventi di Casa Shakespeare il 10 e l'11 febbraio 2024:

10 e 11 FEBBRAIO: SHAKESPEARE INTERACTIVE MUSEUM - SCOPRI LA TUA ANIMA SHAKESPERIANA A VERONA

Con una miscela di storia, innovazione tecnologica e l’immortalità dei classici shakespeariani, il Museo Interattivo Shakespeare a Verona si prepara ad aprire le sue porte nel contesto affascinante di Verona in Love 2024. Casa Shakespeare diventa il palcoscenico di un’esperienza unica, un viaggio che fonde il passato glorioso della città con la moderna tecnologia, portando in vita i celebri personaggi e le trame avvincenti di William Shakespeare.



La Generative Experience offre un percorso libero in questo spazio immersivo, invitandoti a scoprire la tua personale connessione con l’universo shakespeariano. Interagisci con le anime di Giulietta e Romeo, interpretati da talentuosi attori della compagnia di Casa Shakespeare, immergendoti in una rappresentazione coinvolgente e autentica (in lingua italiana). E per vivere appieno l’emozione, concediti la scena finale in realtà aumentata a 360° con visori dedicati, un’esperienza limitata a pochi fortunati visitatori per turno.



11 FEBBRAIO: WALKING WITH ROMEO & JULIET - LA STORICA PASSEGGIATA DI CASA SHAKESPEARE

Durante il percorso guidato da ASSOGUIDE, l’emozionante passeggiata è arricchita da momenti di narrazione e performance teatrali dal vivo, in cui scopriremo i luoghi narrati da Shakespeare in Romeo e Giulietta. La tappa finale del nostro itinerario ci porta nello storico quartiere dei Filippini, dove visiteremo il Shakespeare Interactive Museum. Questo è il primo museo interattivo e immersivo dedicato all’universo shakespeariano. Dal mondo reale a quello virtuale, questa esperienza guiderà i visitatori alla scoperta delle anime di Giulietta e Romeo. PARTENZA DAL CORTILE DEL MERCATO VECCHIO.



14 FEBBRAIO: ROMEO & JULIET IN TEATRO SATIRO OFF - L’ANIMA E IL CUORE DI CASA SHAKESPEARE: ROMEO & JULIET

In occasione del Verona in Love e come appuntamento dovuto della rassegna teatrale shakesperiana “Abbiamo rapito William Shakespeare” di Casa Shakespeare, preparatevi a essere rapiti da una performance che porta sul palco l’anima stessa di Verona. Preparatevi a essere travolti da questa narrazione epica, a vivere ogni battito di cuore, ogni sussulto di passione, e a essere parte integrante di questo racconto indimenticabile. Lo spettacolo di “Romeo & Juliet” è un viaggio emozionale che vi lascerà senza fiato, un’esperienza teatrale che non si limita a essere vista, ma si fa sentire nell’anima.