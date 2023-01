Verona asburgica, con visita a Palazzo Erbisti e al Bastione delle Maddalene

Sede dell'Accademia di Scienze Lettere e Agricoltura, Palazzo Salvi-Erbisti ci accoglierà per una visita esclusiva in cui vi evocheremo il soggiorno dell'imperatore d'Austria Francesco I e della sua corte durante i due mesi del Congresso di Verona del 1822. La visita toccherà anche altri luoghi simbolici di Veronetta, per concludere con il Bastione della Maddalene e, in esterni, con l'area della Provianda di Santa Marta, opere realizzate nel quadro della rifortificazione di Verona da parte degli Austriaci durante il cinquantennio in cui Verona divenne il caposaldo del Quadrilatero.

Sabato 25 febbraio, ore 14 e ore 14.30

Costo: 15 euro a persona

Prenotazione obbligatoria contattando direttamente le guide via SMS o Whatsapp:

Turno delle 14: cell. 347 6437003

Turno delle 14.30: cell. 333 4620473