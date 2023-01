Vacanze studio di gruppo per ragazzi con inlingua Verona

È con grande piacere che inlingua Verona presenta una novità nell’ambito delle vacanze studio di gruppo per ragazzi (11 – 18 anni) per l’estate 2023: «Abbiamo iniziato una entusiasmante collaborazione con New Beetle Tour Operator, un partner affidabile e professionale, leader nella creazione di pacchetti vacanze studio di ottima qualità. Per noi è prioritario fornire pacchetti completi che permettano di combinare l'apprendimento della lingua, l'esplorazione di nuovi luoghi e culture, l'incontro tra giovani provenienti da altri paesi e l'esperienza di una vacanza indimenticabile. I nostri studenti frequenteranno lezioni presso prestigiose scuole di lingua selezionate e visiteranno luoghi di interesse accompagnati sempre da un membro dello staff, miglioreranno la loro lingua straniera in un contesto naturale, vivendo la cultura del paese ospitante e facendo nuove amicizie. Noi siamo entusiasti di vedere i risultati che gli studenti raggiungeranno grazie a questa opportunità, e voi, siete pronti a partire?».



Per maggiori informazioni è possibile partecipare ai nostri webinar informativi gratuiti nelle seguenti date:

Viaggio a Oxford e Londra – UK (11 – 17 anni): 31 gennaio ore 18.30

Viaggio a Dublino – Irlanda (13 – 17 anni): 31 gennaio ore 19.15

Viaggio a Fort Lauderdale – Florida – USA (15 – 18 anni): 1 febbraio ore 18.30

Per iscriversi basterà scrivere un’email a segreteria@inlinguaverona.it oppure mandare un messaggio Whatsapp al numero 349 6428288.