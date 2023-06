Al Museo Miniscalchi-Erizzo "Uno sguardo al passato"

Itinerario guidato alla scoperta di Palazzo Miniscalchi nel contesto della città antica e visita alle collezioni archeologiche. Il percorso all’interno del Museo Miniscalchi-Erizzo permetterà ai visitatori di scoprire la bellezza dell'edificio e le ricche collezioni d’arte in esso conservate.

L'eccezionalità di questa visita consisterà nella particolare attenzione che sarà dedicata agli aspetti archeologici. Capiremo dove si colloca Palazzo Miniscalchi nel quadro della città antica, cosa è stato trovato nel sottosuolo del quartiere Carega e cosa indica il toponimo Cortalta. Cosa è possibile vedere ancora oggi di questo glorioso passato romano e medievale all’interno del museo?

Un’archeologa ci mostrerà i reperti che costituiscono la collezione raccolta nel 1600 da Ludovico Moscardo per la sua Wunderkammer che comprende importanti bronzetti antichi, originali reperti in ceramica, in vetro ed altri materiali di uso comune, funerario e rituale realizzati soprattutto dai nostri antenati Veneti, Romani e da prestigiosi artisti rinascimentali.

Il costo dell’attività è 10 euro.

Prenotazione obbligatoria al n. 045-8032484 o scrivendo a: edu@museominiscalchi.it.