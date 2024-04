Trekking urbano per famiglie, con laboratori e spettacoli circensi

Una camminata urbana lungo le mura veneziane e austriache di Verona, ma anche laboratori per bambini e spettacoli circensi. Domenica 14 aprile sarà illustrato ai cittadini e alle famiglie il progetto di trekking urbano audioguidato «Parco delle Mura» promosso dal Comune di Verona, in collaborazione con Maca-Museo A Cielo Aperto e Minitrekking, per valorizzare il «Parco delle mura e dei forti». L'iniziativa ha debuttato il mese scorso quando è stata presentata a blogger di viaggi, operatori turistici e del settore. Domenica, invece, sarà la volta delle famiglie che conosceranno un modo per scoprire la città, ascoltarne le voci, vivere i luoghi “nuovi” che in realtà sono ogni giorno sotto ai nostri occhi distratti.

Il trekking urbano, infatti, è un percorso per tutti, non solo per i turisti. La partenza sarà in Piazza San Zeno, alle 10, per il museo del carnevale davanti alla chiesa di San Procolo. Qui sarà proposto fino alle 10.40 un laboratorio per bambini a cura del museo del carnevale. Seguirà la passeggiata a tappe lungo le mura fino a Porta Palio sulle orme del trekking urbano «Parco delle mura». Alle 11.30 si visiterà Porta Palio con i volontari della Società del mutuo soccorso, che lì trova sede. Alle 12.15, spettacolo circense sul bastione di San Bernardino.

Il programma si ripeterà nel pomeriggio tra le 15 e le 17.30.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi cliccando qui.