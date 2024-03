Tour guidato: "Goti, Ostrogoti e 'mezi' goti" (liberamente tratto dal libro omonimo)

Un racconto in movimento sul più spiritoso ed emozionante giro di osterie di Verona di metà Novecento. Le tappe di questo mitico percorso divennero, negli anni dolorosi della guerra, l'appuntamento quotidiano di un gruppo nutrito di pittori e poeti veronesi che avevano scelto l'osteria come luogo scacciapensieri e come laboratorio creativo dal quale far uscire, complice il vino, opere d'arte, composizioni poetiche e vere e proprie espressioni di arte concettuale!

Percorrendo i vicoli e le piazzette più nascosti della città antica, entreremo nei pochi locali storici sopravvissuti e conosceremo la vita sregolata di quegli artisti, di uno in particolare, Quirino Sacchetti, che cercava in quel "paradiso artificiale" nostrano lo stordimento dell'alcool e il conforto degli amici ma che trovò un'occasione di riconciliazione con se stesso e con il suo passato.

