Alla Vecchia Rama serata country rock western con la Tex Band

L’evento country rock western di venerdì sera dalle 21.15 (24/02) alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar con la Tex Band è organizzato da Musica Viva Verona, l’associazione no profit presieduta da Daniela «Dada» Benedini, che si occupa di musica a 360 gradi, socializzazione e beneficenza. Questa serata promette grande divertimento con canzoni allegre e ballo di matrice americana.

Il chitarrista cantante Massimo Taccuso é il leader della Tex Band, con Andrea Cesoni (chitarra chicken pickin’), Gabriele Fianco (batteria e percussioni), Maurizio Rizzi (basso). Si parte con «I’m from the country» di Luca Olivieri, per proseguire con dei classici della musica popolare folk campagnola tipica del Sud degli Usa, come «Ring of fire» di Johnny Cash, «Working man blues», «Country road», «Tequila sunrise» ed altre.

Una serata originale in cui si avrà la sensazione di essere trasportati a Nashville, capitale del Tennessee, o nelle zone rurali del continente nordamericano, dove prese forma il country partendo dalle regioni isolate degli Appalachi meridionali e diffondendosi con la colonizzazione nel Sud e nell’Ovest degli Stati Uniti come musica da ballo per le feste campagnole. Fu frutto di importazione, riadattamento e fusione tra elementi culturali e folcloristi di ballate e canzoni delle comunità inglesi, scozzesi e irlandesi, oltre a inni liturgici delle chiese puritane, con sonorità e ritmi tipici della cultura musicale afroamericana e dell’America urbana. Tutto ciò, mescolato al buon sano rock, contraddistingue il suono della Tex Band.

Prenotazioni al 333 2051319.