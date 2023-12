"Lo Schiaccianoci", una fiaba di Natale al Teatro Nuovo di Verona

Il corpo di ballo dell'Opera Nazionale della Romania di Iasi porta in scena, al Teatro Nuovo di Verona, uno dei titoli della fortunata trilogia di balletti ?ajkovskijani: "Lo Schiaccianoci", con un doppio appuntamento alle ore 17 e alle ore 20.30 del 25 dicembre 2023. Amore sogno e fantasia si fondono in un'atmosfera fatata, fatta di festa, dolciumi e soldatini che prendono vita. La storia dello Schiaccianoci è tratta dall'avvincente romanzo di Alexandre Dumas che riprese il racconto originario di Hoffmann e lo rese più edulcorato, portandolo, così, al successo. La versione rappresentata nel balletto dal coreografo Petipa e dal compositore ?ajkovskij è più fiabesca rispetto a quella narrata, infatti viene posto in luce l'aspetto candido e ingenuo della fanciullezza.

Il balletto, ambientato durante la notte della vigilia di Natale, è suddiviso in due atti che narrano la storia di Clara, la quale riceve dal signor Drosselmeyer uno schiaccianoci a forma di soldatino, rotto per invidia dal fratellino Fritz. La festa finisce e Clara, coricatasi a letto, abbraccia il suo soldatino e comincia sognare. Tutto prende vita. Oltre all'albero di Natale e ai giochi, sopraggiunge però anche una miriade di topi che tenta di sottrarle lo schiaccianoci che subito si anima e partecipa alla battaglia. Clara scaglia una ciabatta contro il Re Topo e salva così il suo schiaccianoci che si trasforma in principe. I due giovani entrano nel Regno dei Dolci, dove al Palazzo li riceve la Fata Confetto, che si fa raccontare dallo schiaccianoci tutte le sue avventure, e di come ha vinto la battaglia col Re Topo. Subito dopo tutto il Palazzo si esibisce in una serie di balli che compongono il Divertissement, una suite di danze popolari che rendono famoso il balletto e culminano nel celebre Valzer dei Fiori, terminato il quale il Principe e la Fata Confetto si esibiscono nel grand Pas de deux, un adagio appassionato.

Il balletto e il sogno si concludono con un ultimo Valzer e, una volta svegliata, Clara ripensa alla fantastica avventura, abbracciando il suo schiaccianoci. La compagnia del Teatro si esibisce con notevole successo su ogni palcoscenico del mondo e le loro rappresentazioni sono state seguite da milioni di spettatori soprattutto in Italia, Germania, Svizzera. Africa, Cina, Taiwan, Giappone. La compagnia si basa sulle grandi tradizioni del Balletto Classico e ha l'intento, con le sue messe in scena di far vibrare le corde dell'anima degli spettatori. La dimensione magica e immaginaria sembra prendere vita ne "Lo Schiaccianoci", una storia di Natale.

Testo di Sara Rassech

LO SCHIACCIANOCI- Balletto Nazionale del Teatro dell'Opera della Romania

25 dicembre 2023 ore 17 e ore 20.30.

TEATRO NUOVO VERONA

Lo Schiaccianoci in scena al Teatro Nuovo / foto Opera Nazionale della Romania di Iasi via ufficio stampa Sara Rassech