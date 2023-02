Al Modus lo spettacolo "Teatrottanta Dance Party"

Intero 24.000 lire Ridotto 20.000 lire Ridotto militari 10.000 lire (si accetta corrispettivo in euro)

Ancora nuove ulteriori repliche al Modus con la festa-spettacolo “Teatrottanta Dance Party” venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio ore 21. Il favorevole ed entusiasmante riscontro del pubblico nonché i ripetuti soldout danno ragione di continuare l’esperimento di questo nuovo genere teatrale messo in scena da Andrea Castelletti: il teatrodance. Una proposta inedita a metà tra il teatro e una festa. Uno spettacolo che diverte e coinvolge, che non solo smuove gli animi (come è proprio del teatro) ma anche i corpi. Con attore e spettatori insieme protagonisti della festa-spettacolo.

Non è una "serata danzante", ma un vero e proprio spettacolo teatrale, un racconto ambientato negli anni '80 con riferimenti alla cultura e al costume di quell'epoca, infarcito di musiche da ballare, con un messaggio ambientalista ed un intento formativo. Anche i partecipanti sono invitati (ma non è un obbligo) ad indossare abiti o accessori di quei mitici anni.

Un evento insolito che è riuscito a coniugare, come è proprio ed esclusivo del teatro, un momento aggregativo con il divertimento personale e l’accrescimento culturale della collettività.

Prenotazioni tramite il sistema il sito di modus.

Informazioni 392/3294967, info@modusverona.it, modusverona.it