Lo spettacolo "Il toy boy di nonna" in scena al Chiostro di Sant'Eufemia

9 euro per l’intero, 7 euro per il ridotto

Prezzo 9 euro per l’intero, 7 euro per il ridotto

Appuntamento da non perdere dal 20 al 30 luglio, alle 21.15, al Chiostro di Sant’Eufemia nell’ambito della rassegna Teatro nei Cortili. La compagnia ArteFatto Teatro porterà in scena “Il toy boy di nonna”, commedia brillante scritta e diretta da Fabrizio Piccinato. La storia racconta le vicende di Carla, ricca imprenditrice non più nel fiore degli anni, che scatena l’incredulità della famiglia quando si presenta a casa con un amico molto più giovane di lei. La novità darà il via a un rapido susseguirsi di eventi che porterà i personaggi ad abbandonare le convenzioni sociali e li condurrà verso un epilogo assolutamente inatteso. Una storia frizzante, che ammicca alla commedia francese moderna, caratterizzata da dialoghi ironici, dalla brillantezza dei personaggi e dalla passionalità degli stessi nell’esprimere e difendere le proprie diversissime opinioni. Gli interpreti della pièce sono Fabrizio Piccinato, Cristina Patuzzo, Giuliana Bassan, Renza Piva, Agnese Mela, Alessandro De Guidi, Giacomo Fraccaroli. Le scenografie sono di Valeria Faccincani e il light & sound design è curato da Giacomo Fraccaroli, Tobia Gaspari ed Elia Giusti.

I biglietti sono acquistabili tutte le sere di spettacolo, a partire dalle ore 20.30. Il prezzo è di 9 euro per l’intero, 7 euro per il ridotto (studenti under 26 con tessera, over 65 e accompagnatori disabili). Ingresso gratuito per i diversamente abili. Per informazioni e prenotazioni: info@artefattoteatro.it – tel. 347 8218304.

La compagnia ArteFatto Teatro. Nasce a Verona nel 2015 in seno all’Associazione Culturale “The Blue Butterfly” per iniziativa di Fabrizio Piccinato. Gli attori, provenienti da differenti esperienze teatrali ed artistiche, hanno trovato in ArteFatto Teatro il luogo in cui condividere con serietà e passione la propria vocazione, uniti dalla volontà di mantenere costantemente viva l'attenzione verso la ricerca e la crescita artistica e dalla voglia di cimentarsi su lavori di generi fra loro anche molto diversi. Le produzioni di ArteFatto Teatro includono commedie, adattamenti di classici, varietà musicali, fiabe animate, cabaret, reading teatrali e progetti originali dedicati a iniziative specifiche di teatro-terapia e teatro d’impresa.