Costalunga a teatro per un fine settimana tra sostenibilità e principesse ribelli

Venerdì 31 marzo, al Teatro Camploy, ore 21 per la rassegna Professione Spettacolo Verona Fondazione Aida e Biosphaera presentano "L’ultima primavera silenziosa", spettacolo allestito in occasione dei sessant’anni dall’uscita di “Primavera Silenziosa" di Rachel Carson, pietra miliare dell'ambientalismo che previde gli effetti in agricoltura dell'uso degli insetticidi chimici, e di sostanze velenose, sull'uomo e sulla natura.

Lo spettacolo è ambientato in un futuro lontano com’è lontano il posto in cui si trovano i due interpreti Pino Costalunga, anche regista, e Françoise Schieber: su una zattera, persi in un mare soffocato dai detriti e che, per colpa dell’innalzamento delle acque, non conosce più confini. Uno spettacolo green in linea con l’impegno di Fondazione Aida e Biosphaera a consolidare una massa critica sensibile alla complessa questione dell’ambiente: la scenografia e? costruita con materiali di riciclo, lo stesso vale per la parte illumino-tecnica che è pensata con strumenti che prevedano un basso consumo energetico. Per un pubblico di adulti e ragazzi da 11 anni.

Domenica 2 aprile, ore 16.30, Teatro Stimate, chiude la rassegna Famiglie a teatro 2022-23 "Storie incartate di principesse ribelli", testo originale di Pino Costalunga pensato per sensibilizzare i bambini e le bambine sull’attuale tema della parità di genere. Il testo parte da una premessa fondamentale: siamo proprio sicuri che note principesse come Cenerentola o Raperonzolo hanno gradito un’azione salvifica da parte di un principe? Partendo da questo presupposto lo spettacolo si interroga sulle possibilità di una persona di scegliere del proprio futuro e del percorso da intraprendere per raggiungere sogni e progetti.

Pino Costalunga attore, autore, drammaturgo e regista, esperto di teatro per ragazzi oltre che di letteratura per ragazzi e di letteratura svedese è condirettore artistico di Fondazione Aida e membro dell’Associazione Leggereperleggere.

Info: 0458001471 - www.fondazioneaida.it